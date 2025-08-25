Itamaraty recebe ministro do Canadá para discutir acordo com Mercosul

Além de um possível acordo com o Canadá, a presidência do Brasil no bloco Mercosul visa fechar um trato de livre-comércio com a União Europeia (UE) - (crédito: Vinicius Loures/Câmara)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebe nesta segunda-feira (25/8) o titular do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, para uma reunião sobre relações bilaterais entre os países e uma retomada das negociações a respeito de um acordo de livre-comércio entre Mercosul e Canadá.

O Brasil seguirá na presidência temporária do Mercosul até dezembro deste ano. Além de um possível acordo com o Canadá, a presidência do Brasil no bloco visa fechar um trato de livre-comércio com a União Europeia (UE).

Investimentos bilaterais nas áreas de energia, comércio e mineração darão o tom da conversa entre Mauro Vieira e o ministro canadense. De acordo com o Itamaraty, a reunião dos ministros terá o objetivo de fortalecer o sistema multilateral da Organização Mundial do Comércio (OMC).



No ano passado, o Brasil exportou US$ 6,3 bilhões para o Canadá. Já de janeiro a julho deste ano, os canadenses subiram de 9ª para a 7ª posição entre as nações com mais exportações brasileiras.

