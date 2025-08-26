Trump ordena demissão de diretora do Fed por suposta fraude hipotecária

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la - (crédito: Divulgação/FED)

O presidente Donald Trump ordenou, na segunda-feira (25/8), a demissão de Lisa Cook, uma diretora do Federal Reserve (Fed), ao acusá-la de fraude hipotecária, o que aumenta a pressão sobre o Banco Central dos Estados Unidos.

Com base na Lei do Federal Reserve, Trump escreveu em uma carta endereçada a Cook: "Determinei que há motivos suficientes para removê-la de seu cargo".

Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la, já que não há causa para isso.

"Não vou renunciar", afirmou em um comunicado divulgado por seu advogado, Abbe Lowell. "Vou continuar cumprindo minhas obrigações para ajudar a economia americana".

Cook declarou no início do mês à AFP que não tinha a intenção de se permitir "intimidar" para renunciar ao cargo.

Nos Estados Unidos, o presidente geralmente enfrenta limitações para destituir funcionários do Fed. Uma decisão da Suprema Corte sugeriu recentemente que os membros do Fed só podem ser destituídos por "justa causa", o que poderia ser interpretado como má conduta ou abandono do dever.

O presidente republicano mencionou uma denúncia criminal com data de 15 de agosto, apresentada pelo diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), um aliado de Trump, ao procurador-geral dos Estados Unidos para anunciar que Cook seria demitida.

A denúncia, segundo Trump, forneceu "motivos suficientes" para acreditar que Cook poderia ter feito "declarações falsas" sobre um ou mais contratos de hipoteca. O Fed não respondeu aos pedidos de comentários sobre o anúncio de Trump.

A decisão de Trump de destituir Cook, a primeira mulher afro-americana a integrar o conselho diretor do banco central americano, provavelmente desencadeará uma batalha legal.

É possível que ela seja autorizada a permanecer no cargo durante este período.

A senadora Elizabeth Warren, principal representante democrata na Comissão Bancária do Senado, classificou a medida de Trump como "uma tomada de poder autoritária que viola flagrantemente a Lei do Federal Reserve".

Ela acrescentou que "deve ser revogada no tribunal". Trump aumentou a pressão sobre o Fed neste ano e tem criticado repetidamente o presidente da instituição, Jerome Powell, por não reduzir as taxas de juros, apesar dos dados positivos sobre a inflação.

