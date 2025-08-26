Trump sugere que americanos talvez gostem de "um ditador"

Neste mês, Trump mobilizou a Guarda Nacional e assumiu o controle federal da polícia em Washington, a capital do país - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que talvez os americanos gostassem de ter um ditador, após assinar ordens que endurecem a repressão federal em Washington e permitem processar quem queimar a bandeira do país. Em um evento de mais de uma hora no Salão Oval, o republicano reclamou que nem a mídia nem seus críticos lhe reconhecem mérito suficiente por sua ofensiva contra o crime e a imigração, agora apoiada pela Guarda Nacional.

"Eles dizem: 'Não precisamos dele. Liberdade, liberdade. É um ditador. É um ditador'. (Mas) muita gente diz: 'Talvez gostemos de um ditador'", comentou Trump à imprensa. Em seguida, moderou suas palavras: "Não gosto de ditadores. Não sou um ditador. Sou um homem com grande senso comum e uma pessoa inteligente". Antes de ganhar seu segundo mandato, o magnata republicano havia antecipado que seria um "ditador desde o dia um".

Neste mês, Trump mobilizou a Guarda Nacional e assumiu o controle federal da polícia em Washington, a capital do país, para conter, segundo ele, um problema de criminalidade fora de controle. Também afirmou que estava considerando fazer algo semelhante em Chicago e Baltimore.

Guarda Nacional

Em junho, enviou a Guarda Nacional a Los Angeles contra a vontade do prefeito da cidade e do governador da Califórnia. O presidente criticou especialmente J.B. Pritzker, governador de Illinois e ferrenho opositor, que rejeitou energicamente o possível envio de tropas a Chicago.

Ontem, Trump assinou uma ordem que endurece os processos contra quem queimar a bandeira dos Estados Unidos, apesar de uma decisão de 1989 da Suprema Corte que estabelece que esse ato é protegido pelas leis de liberdade de expressão. "Se você queimar uma bandeira, você pega um ano de prisão; nada de saídas antecipadas, nada de nada", garantiu.

Durante visita do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, Trump disse que espera se reunir novamente com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Ao mesmo tempo, o republicano lançou um ataque extraordinário contra o sul-coreano. Washington e Seul são aliados históricos. Horas antes de Lee chegar para sua muito planejada primeira visita à Casa Branca, Trump recorreu às redes sociais para denunciar o que disse ser uma "Purga ou Revolução" na Coreia do Sul, aparentemente em referência a operações policiais que envolvem igrejas. Quarenta minutos após o início de uma reunião no Salão Oval, na qual Lee elogiou profusamente Trump, o magnata republicano descartou sua própria e contundente crítica, dizendo: "Tenho certeza de que é um mal-entendido', já que "há um rumor circulando". O americano também admitiu o desejo de se encontrar com Kim. "Um dia eu o verei. Estou ansioso para vê-lo. Ele foi muito bom comigo", disse a jornalistas. Trump acrescentou que conhecia Kim "melhor do que ninguém, quase, exceto sua irmã".