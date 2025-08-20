DJ é hostilizada em avião por bumbum de 130cm e toma atitude

Vanessa Ataides conta que foi hostilizada por uma passageira em um voo Rio x Brasília por conta do bumbum de 130 cm: o maior do Brasil. A DJ e musa fitness conta que seu glúteo estava ocupando parte do assento da mulher.
"Ela começou a gritar que estava incomodando ela, que não iria apertada na viagem por conta de ninguém. E pediu para trocar de assento. Foi um grande constrangimento. Ela ainda disse que para não incomodar ninguém deveria comprar dois assentos", relatou.
Vanessa cogita processar a companhia aérea. Eles não me acolheram. A culpa é deles porque deveriam ter assentos um pouquinho maiores, pois são muito estreitos. Parece ser feito somente para pessoas magrinhas", destacou.
Por Mariana Morais
postado em 20/08/2025 09:04