DJ é hostilizada em avião por bumbum de 130cm e toma atitude - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Vanessa Ataides conta que foi hostilizada por uma passageira em um voo Rio x Brasília por conta do bumbum de 130 cm: o maior do Brasil. A DJ e musa fitness conta que seu glúteo estava ocupando parte do assento da mulher.

"Ela começou a gritar que estava incomodando ela, que não iria apertada na viagem por conta de ninguém. E pediu para trocar de assento. Foi um grande constrangimento. Ela ainda disse que para não incomodar ninguém deveria comprar dois assentos", relatou.

Vanessa cogita processar a companhia aérea. Eles não me acolheram. A culpa é deles porque deveriam ter assentos um pouquinho maiores, pois são muito estreitos. Parece ser feito somente para pessoas magrinhas", destacou.