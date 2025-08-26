InícioMundo
INDONÉSIA

Dois homens são condenados e açoitados por praticar sexo gay

As agressões começaram antes do meio-dia em um parque e foram presenciadas por dezenas de pessoas

Um homem aguarda para receber uma surra pública de um membro da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025 - (crédito: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)
Dois homens foram açoitados em público na província de Aceh, na Indonésia, nesta terça-feira (26/8), após serem considerados culpados de ter relações sexuais um com o outro. A sentença foi aplicada por um tribunal que opera sob a lei islâmica. O sexo gay é proibido em Aceh. Os dois homens receberam 76 açoitadas cada.

As agressões começaram antes do meio-dia em um parque na capital provincial, Banda Aceh, e foram presenciadas por dezenas de pessoas.

  • Um homem usa o celular para gravar um vídeo de um homem que é açoitado publicamente por um membro da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025
    Um homem usa o celular para gravar um vídeo de um homem que é açoitado publicamente por um membro da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025 CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP
  • Um homem condenado por praticar sexo gay é açoitado publicamente por um membro da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025
    Um homem condenado por praticar sexo gay é açoitado publicamente por um membro da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025 CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP
  • Um policial observa homens que aguardam para receber um açoite público de membros da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025
    Um policial observa homens que aguardam para receber um açoite público de membros da polícia da Sharia em Banda Aceh, em 26 de agosto de 2025 CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

Apesar de ser proibido na província de Aceh, o sexo homossexual não é vetado em outras partes da Indonésia, país muçulmano mais populoso do mundo. 

"Banda Aceh não é um lugar para LGBT. Tomaremos medidas para garantir que a comunidade não se desenvolva na cidade. Então, para aqueles que ainda estão envolvidos em práticas LGBT, pedimos que parem. Retornem ao caminho certo, o caminho que é abençoado por Alá", afirmou uma autoridade local.

Grupos de defesa dos direitos criticaram a punição e apontaram uma tendência de discriminação contra a população LGBT no país.

Com informações da AFP

