Dois homens são condenados e açoitados por praticar sexo gay

Dois homens foram açoitados em público na província de Aceh, na Indonésia, nesta terça-feira (26/8), após serem considerados culpados de ter relações sexuais um com o outro. A sentença foi aplicada por um tribunal que opera sob a lei islâmica. O sexo gay é proibido em Aceh. Os dois homens receberam 76 açoitadas cada.
As agressões começaram antes do meio-dia em um parque na capital provincial, Banda Aceh, e foram presenciadas por dezenas de pessoas.
Apesar de ser proibido na província de Aceh, o sexo homossexual não é vetado em outras partes da Indonésia, país muçulmano mais populoso do mundo.
"Banda Aceh não é um lugar para LGBT. Tomaremos medidas para garantir que a comunidade não se desenvolva na cidade. Então, para aqueles que ainda estão envolvidos em práticas LGBT, pedimos que parem. Retornem ao caminho certo, o caminho que é abençoado por Alá", afirmou uma autoridade local.
Grupos de defesa dos direitos criticaram a punição e apontaram uma tendência de discriminação contra a população LGBT no país.
Com informações da AFP
