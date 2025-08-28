Piloto morre em queda de caça F-16 durante ensaio de show aéreo; veja vídeo

Um piloto da Força Aérea Polonesa morreu, nesta quinta-feira (28/8), após a queda de um caça F-16 durante um ensaio para o Radom Air Show, na região central da Polônia. O acidente ocorreu por volta das 19h30 no horário local (14h30 no horário de Brasília), quando a aeronave se chocou contra a pista e explodiu.

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que o avião, em manobra de descida, não conseguiu ganhar altitude e colidiu violentamente com o solo, provocando uma grande bola de fogo. De acordo com os militares poloneses, não houve vítimas em terra.

O porta-voz do governo, Adam Szlapka, confirmou a morte do piloto nas redes sociais e informou que o ministro da Defesa seguiu para o local. O tradicional show aéreo de Radom, programado para este fim de semana, foi cancelado.

As Forças Armadas da Polônia anunciaram a abertura de uma investigação para apurar se o acidente foi provocado por falha técnica ou erro humano. O país, que integra a Otan, tem uma frota de 47 caças F-16, além de outros modelos em processo de substituição por aeronaves mais modernas, como o FA-50 sul-coreano e o F-35 norte-americano.

Radom está localizada a cerca de 100 km ao sul da capital, Varsóvia, e a menos de 200 km da fronteira com a Ucrânia, onde a guerra intensificou a modernização militar polonesa e o aumento da vigilância aérea na região.



Confira o vídeo: