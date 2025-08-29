Israel recupera corpo de refém mantido por 693 dias em Gaza

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nesta sexta-feira (29/8), que recuperaram o corpo do refém Ilan Weiss. O corpo, que foi mantido refém por 693 dias em Gaza, foi recuperado por meio de uma operação militar.
Ilan morava no kibutz (comunidade) Be'eri e saiu de casa na manhã de 7 de outubro de 2023 para se juntar à equipe de emergência local. Segundo as Forças de Defesa israelense, ele foi assassinado e sequestrado pelo Hamas.
Body of Deceased Hostage Ilan Weiss Recovered— Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2025
The body of Ilan Weiss, who was held hostage for 693 days in Gaza, has been recovered in a joint IDF and ISA military operation.
Ilan was from kibbutz Be’eri and left his home on the morning of October 7 to join the kibbutz… pic.twitter.com/nk7rVxGTs7
A esposa Shiri, 54 anos, e filha Noga, 19, foram levadas como reféns para Gaza e libertadas durante o acordo de cessar-fogo em novembro de 2023.
Apesar das pressões internacionais e dentro da sociedade israelense para acabar com a guerra, o Exército anunciou, na quinta-feira (28/8), que os soldados "prosseguiam com as operações" em todo o território palestino e declarou que a Cidade de Gaza é uma "zona de combate perigosa".
Com informações da AFP*
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Mundo 'Não há como entrarem na Venezuela', afirma Maduro frente a 'ameaças' dos EUA
- Mundo As imagens mais impressionantes de vida selvagem premiadas em concurso internacional
- Mundo Conheça Ringo, membro do grupo terrorista "Beatles do terror"
- Mundo ONG afirma que crianças de Gaza estão fracas demais para chorar
- Mundo Cadáveres de cerca de 200 migrantes continuam sem identificação no Panamá
- Mundo Trump 'socialista'? A polêmica decisão do governo dos EUA de comprar parte da Intel