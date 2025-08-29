InícioMundo
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel recupera corpo de refém mantido por 693 dias em Gaza

Ilan morava no kibutz (comunidade) Be'eri e saiu de casa na manhã de 7 de outubro de 2023 para se juntar à equipe de emergência local

Corpo de Ilan Weiss foi recuperado por Israel - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nesta sexta-feira (29/8), que recuperaram o corpo do refém Ilan Weiss. O corpo, que foi mantido refém por 693 dias em Gaza, foi recuperado por meio de uma operação militar.

Ilan morava no kibutz (comunidade) Be'eri e saiu de casa na manhã de 7 de outubro de 2023 para se juntar à equipe de emergência local. Segundo as Forças de Defesa israelense, ele foi assassinado e sequestrado pelo Hamas.

A esposa Shiri, 54 anos, e filha Noga, 19, foram levadas como reféns para Gaza e libertadas durante o acordo de cessar-fogo em novembro de 2023.

Apesar das pressões internacionais e dentro da sociedade israelense para acabar com a guerra, o Exército anunciou, na quinta-feira (28/8), que os soldados "prosseguiam com as operações" em todo o território palestino e declarou que a Cidade de Gaza é uma "zona de combate perigosa".

Com informações da AFP*

postado em 29/08/2025 09:12
x