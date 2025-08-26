Ministro de Israel acusa Lula de "antissemita e apoiador do Hamas"

O posicionamento de Israel Katz ocorre um dia depois de Israel "rebaixar os laços" com o Brasil - (crédito: AFP/ POOL/Sebastian Scheiner e Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ser 'antissemita declarado e apoiador do Hamas". As acusações foram compartilhadas na rede social X nesta terça-feira (26/8), junto com uma montagem que retrata o chefe do Executivo brasileiro como uma marionete sendo controlada pelo aiatolá do Irã, Ali Khamenei.



"Quando o presidente do Brasil, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA – o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel – colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel", afirma Israel Katz.

Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.

"Como Ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países", acrescentou o ministro da Defesa de Israel.

O posicionamento de Israel Katz ocorre um dia depois de Israel "rebaixar os laços” com o Brasil depois do país recusar conceder o agrément (uma espécie de autorização) ao embaixador do Israel em Brasília, Gali Dagan.

Em nota, o Itamaraty disse que o ministro da Defesa israelense "voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula". "Como ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos", afirmou o órgão.

Veja a nota do Itamaraty na íntegra:

O Ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula.

Espera-se do sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários.

As operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina.

Israel encontra-se sob investigação da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio.

Como Ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos.

