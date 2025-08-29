Os três itens que a princesa Diana guardou em uma cápsula do tempo

Cápsula do tempo selada em 1991 pela Princesa Diana foi desenterrada; veja o que a princesa colocou - (crédito: Divulgação/Great Ormond Street Hospital for Children)

Em 1991, a princesa Diana selou uma cápsula do tempo que foi enterrada no Hospital Infantil Great Ormond Street Hospital for Children, em Londres. Nesta semana, mais de 34 anos após ser enterrada, foi aberta e finalmente apresentado ao mundo, o que a princesa escolheu para ser descoberto agora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A princesa de Gales guardou na caixa um CD da cantora Kylie Minogue, um passaporte e uma calculadora movida a energia solar. Os itens foram colocados juntamente com outros itens de crianças que estavam no hospital na época.

Leia também: 26 anos da morte de Lady Di: relembre quem foi a princesa Diana

Algumas colocaram TV de bolso, sementes de árvores. Além disso, tinha um conjunto de moedas britânicas, um holograma de um floco de neve e uma folha de papel reciclado. A caixa foi lacrada e revestida de chumbo.

Leia também: Mulher que se dizia filha de Diana e Jesus é condenada após matar colega e gato



Diana presidiu o hospital em 1989 e visitava frequentemente o local. Ela esteve presente na cerimônia da cápsula do tempo, quando a organização estava estabelecendo as fundações para a construção de um dos edifícios do complexo hospitalar.

A ideia era abrir a caixa daqui centenas de anos, porém, precisou ser desenterrada por conta de obras de um novo centro de tratamento de câncer infantil no local.

Cápsula do tempo com itens da princesa Diana é desenterrada

Local e data: A cápsula do tempo foi lacrada em 1991 pela Princesa Diana e enterrada no Great Ormond Street Hospital for Children, em Londres. Foi desenterrada e aberta mais de 30 anos depois.

Itens da Princesa Diana: Ela colocou na caixa um CD de Kylie Minogue, um passaporte e uma calculadora movida a energia solar.

Outros itens: A cápsula também continha objetos de crianças do hospital, como uma TV de bolso, sementes de árvores, uma coleção de moedas britânicas, um holograma de floco de neve e papel reciclado.

Detalhes da caixa: A cápsula foi lacrada e revestida de chumbo.

Motivo da participação: A Princesa Diana participou da cerimônia porque era a presidente do hospital desde 1989. O evento marcou o lançamento da construção de um novo prédio do complexo hospitalar.



