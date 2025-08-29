Caso Westall, um dos maiores avistamentos de OVNI da história

No outono australiano de 1966 foi registrado um dos maiores avistamentos de Objeto voador não identificado (OVNI), da história. Cerca de 200 pessoas, em maioria professores e alunos da Westall High School, afirmaram terem visto o objeto voando pelo céu, em plena luz do dia.

O episódio ocorreu em Clayton South, região suburbana da cidade de Melbourne, Austrália. O OVNI foi descrito sendo duas vezes do tamanho de um carro, com o formato de um pires com um domo em cima, segundo as testemunhas, o objeto ostentava a cor cinza, quase um prateado com tons de roxo.

O objeto sobrevoou a escola por cerca de 20 minutos, estudantes que estavam presentes no momento contam que, por não saber do que se tratava, o momento foi marcado por cenas de correria e desespero, onde alguns chegaram a pensar até mesmo que era o fim do mundo. Os relatos apontam que, depois do voo, o OVNI foi em direção a uma floresta localizada atrás da escola e desapareceu misteriosamente.

O jornal local The Age relatou o caso como um incidente, onde um balão meteorológico que havia sido lançado a poucos quilômetros dali acabou sendo desviado pelo vento. Já as organizações de ufologia da Austrália Victorian Flying Saucer Research Society (VFSRS), e o Phenomena Research Austrália (PRA) classificaram o episódio como um dos maiores avistamentos de OVNI da história.

O caso chegou a virar pauta de documentário no ano de 2010 Westall '66: a suburban UFO mystery, produzido por Rosie Jones.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes