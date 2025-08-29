InícioMundo
OVNI

Caso Westall, um dos maiores avistamentos de OVNI da história

Quase 60 anos depois, o episódio ainda é pauta entre os ufólogos

Representação do caso: OVNI assustou australianos - (crédito: Reprogução/X/@peterjordan100)
No outono australiano de 1966 foi registrado um dos maiores avistamentos de Objeto voador não identificado (OVNI), da história. Cerca de 200 pessoas, em maioria professores e alunos da Westall High School, afirmaram terem visto o objeto voando pelo céu, em plena luz do dia.

O episódio ocorreu em Clayton South, região suburbana da cidade de Melbourne, Austrália. O OVNI foi descrito sendo duas vezes do tamanho de um carro, com o formato de um pires com um domo em cima, segundo as testemunhas, o objeto ostentava a cor cinza, quase um prateado com tons de roxo.

O objeto sobrevoou a escola por cerca de 20 minutos, estudantes que estavam presentes no momento contam que, por não saber do que se tratava, o momento foi marcado por cenas de correria e desespero, onde alguns chegaram a pensar até mesmo que era o fim do mundo. Os relatos apontam que, depois do voo, o OVNI foi em direção a uma floresta localizada atrás da escola e desapareceu misteriosamente.

O jornal local The Age relatou o caso como um incidente, onde um balão meteorológico que havia sido lançado a poucos quilômetros dali acabou sendo desviado pelo vento. Já as organizações de ufologia da Austrália Victorian Flying Saucer Research Society (VFSRS), e o Phenomena Research Austrália (PRA) classificaram o episódio como um dos maiores avistamentos de OVNI da história.

O caso chegou a virar pauta de documentário no ano de 2010 Westall '66: a suburban UFO mystery, produzido por Rosie Jones.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 29/08/2025 18:32 / atualizado em 29/08/2025 18:32
