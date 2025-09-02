Jovem de 12 anos tem 11% do corpo queimado após brincadeira no Tik Tok

Caden Ballard, de 12 anos, e o irmão mais velho estavam tentando fazer um experimento que havia viralizado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/GoFundMe)

Um jovem sofreu graves queimaduras em 11% do corpo após uma brincadeira no TikTok que envolvia álcool e fogo. O caso ocorreu no Texas (EUA), e o menino estava tentando reproduzir um vídeo visto na rede social.

Caden Ballard, de 12 anos, e o irmão mais velho estavam tentando fazer um experimento que havia viralizado nas redes sociais. A atividade consistia em colocar álcool isopropílico em uma garrafa e tocar fogo, fazendo as chamas subirem pela garrafa.

Depois de realizar o experimento, o jovem pegou a garrafa para jogar no lixo e, quando percebeu, a camisa estava em chamas. O fato que surpreendeu os meninos é que o álcool isopropílico, usado no experimento, pode produzir espécie uma chama invisível. O fogo causou queimaduras de segundo a terceiro grau no corpo de Caden.

A mãe dos meninos, que estava em outra área da casa, só ficou sabendo do acidente quando foi informada por uma amiga, que ouviu os meninos ligarem para o 911. A mulher chegou a relatar que o menino ficou com quase todas as partes do corpo queimadas, e que a pele do filho estava com aspecto de derretido.

A família do garoto abriu uma página de arrecadação de fundos na internet para ajudar com os custos médicos da criança.

