Trump sobre boatos de estar morto: "Sumi por alguns dias. Estava bem ativo"

Trump durante coletiva na Casa Branca, onde anunciou a transferência do comando espacial para o Alabama e respondeu a rumores sobre sua saúde - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (2/9) para realizar um “importante anúncio relacionado ao Departamento de Defesa.” A aparição de Trump na Casa Branca, em Washington, é a primeira após especulações de que estaria gravemente doente.

Trump afirmou que seu governo está investindo bilhões de dólares na transferência do comando espacial norte-americano do Colorado para o Alabama. O presidente também aproveitou a ocasião para elogiar os seus parceiros de trabalho.

“Estávamos perdendo a força espacial para China e Rússia, mas queremos ampliar nosso poder e detectar qualquer ameaça para nossa casa”, disse. Conforme Trump, seu problema com o estado do Colorado é eleitoral. “Nossa capacidade tecnológica está à frente de qualquer um.”

O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, destacou que, no primeiro mandato, Trump estabeleceu fortemente a força aérea do país. Hegseth afirmou que a área foi mal gerenciada durante o governo de Biden.

A nova localização, conforme o presidente, é estratégica geograficamente. “Adoro a população, eles não jogam jogos. Eles falam muito comigo”, acrescentou. Ele ainda comentou sobre os boatos de estar morto que tomaram conta das redes sociais na manhã de sábado (30/8): “Eu ouvi isso. Sumi por alguns dias. Biden desaparecia por meses e não falavam isso dele. A mídia tem pouca credibilidade, isso são notícias falsas. Eu estava bem ativo.”

Um vídeo circulou nas redes sociais mostrando objetos sendo jogados da janela do banheiro da Casa Branca. Trump disse que as imagens eram provavelmente geradas por Inteligência Artificial (IA), já que, de acordo com ele, as janelas não abrem e são a prova de balas.

Ao ser questionado sobre tiroteios em escolas, Trump rebateu que, embora em algumas instituições tais casos ocorram, outras milhares funcionam bem. O presidente também comentou que muitos navios carregando droga, majoritariamente venezuelanos, adentram o país.