Vídeo mostra embarcação venezuelana atacada pelos EUA; 11 pessoas morreram

Donald Trump afirma que o barco levava drogas vindas da Venezuela e associou Nicolás Maduro à gangue Tren de Aragua

O governo dos EUA afirma que o grupo venezuelano Tren de Aragua era o responsável pelo barco - (crédito: Reprodução Casa Branca)
O governo dos EUA afirma que o grupo venezuelano Tren de Aragua era o responsável pelo barco - (crédito: Reprodução Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta terça-feira (2/9), que militares norte-americanos atacaram uma embarcação no Caribe. Segundo a Casa Branca, o barco estava carregado com drogas e era operado por uma gangue "narco-terrorista" da Venezuela. 11 pessoas morreram na operação. 

No vídeo divulgado pela Casa Branca é possível ver o momento em que a embarcação explode no mar. O ataque é mais um capítulo da recente escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, após Trump enviar tropas militares para o sul do Caribe. 

O Pentágono declarou que “ataque de precisão” foi feito contra “uma embarcação operada por uma organização narco-terrorista”. O governo dos EUA afirma que o grupo Tren de Aragua era o responsável pelo barco.

“Nenhuma força dos EUA foi ferida durante a ação. Que isso sirva de aviso para qualquer um que sequer pense em trazer drogas para os EUA”, afirmou Donald Trump em rede social.

O presidente norte-americano também acusa Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de comandar o Tren de Aragua e o responsabiliza por “assassinatos em massa, tráfico de drogas, tráfico sexual e atos de violência e terror nos Estados Unidos”. Até a última atualização desta reportagem, Maduro e o governo da Venezuela ainda não haviam se posicionado sobre o ataque. 

Em agosto, Trump ordenou o envio de navios de guerra, aviões de espionagem e um submarino para a costa da Venezuela, sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. 

Em resposta, Maduro afirmou que o país entrará em luta armada caso seja atacado pelos EUA. Militares e milicianos também foram mobilizados para a defesa de uma possível intervenção militar no país sul-americano. 

O Relatório Mundial de Drogas da Organização das Nações Unidas aponta que países da América Latina, como Colômbia, Equador e Peru relataram uma alta de apreensões de cocaína em 2022. O documento, porém, não atribui à Venezuela o papel no tráfico internacional de drogas que Trump acusa o país.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 02/09/2025 22:18
