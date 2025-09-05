Joe Biden passa por cirurgia para remover câncer de pele

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou por cirurgia para remover lesões de câncer de pele. Segundo o jornal The New York Times, ele foi visto com uma grande cicatriz na testa. A porta-voz de Biden, Kelly Scully, disse na quinta-feira (4/9) que o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de Mohs, que é um procedimento especializado de alto padrão para tratar o câncer de pele, que remove o tumor em camadas.
Esse procedimento ocorre três meses depois que Biden foi diagnosticado com câncer de próstata. Em maio, ele procurou atendimento médico após apresentar sintomas urinários. Durante a avaliação, os médicos identificaram um nódulo na próstata. O diagnóstico de câncer foi confirmado, com indícios de que as células cancerígenas já se espalharam para os ossos.
Biden encerrou a campanha à reeleição em julho do ano passado, após preocupações já existentes entre os eleitores sobre a idade avançada e o estado de saúde do então presidente para seguir no cargo.
Em 2023, quando era presidente, ele teve uma lesão removida do peito durante um exame físico no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.
