Joe Biden agradece pelo 'amor e apoio' após diagnóstico de câncer

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, expressou sua gratidão, nesta segunda-feira (19/5), pela demonstração de "amor e apoio" que recebeu após anunciar que tem uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalhou para seus ossos.

A revelação do diagnóstico no domingo gerou uma onda de mensagens desejando-lhe boa recuperação, incluindo uma do presidente republicano, Donald Trump, seu adversário político.

"O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes em tempos difíceis", escreveu Biden nas redes sociais, em uma selfie sorridente com a esposa e sua gata.

"Obrigado por nos encorajar com amor e apoio", acrescentou.

Trump, que há muito tempo critica Biden por suas habilidades cognitivas e idade, apesar de ser apenas quatro anos mais novo, disse no domingo que ficou "triste" com a notícia.

"Enviamos nossos melhores e mais calorosos votos a Jill e à família, e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida", disse o magnata em sua rede Truth Social.

Segundo o gabinete de Biden, ele foi diagnosticado com câncer após apresentar sintomas urinários cada vez mais graves e um novo nódulo foi detectado em sua próstata.

"Embora esta seja uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz. O presidente e sua família estão discutindo opções de tratamento com seus médicos", acrescentou.

