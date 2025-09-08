"Não me morda", gritou surfista que morreu em ataque de tubarão

Mercury Psillakis, um surfista de 57 anos, morreu na Praia de Long Reef, em Sydney, na Austrália, em um ataque de tubarão. A morte ocorreu no sábado (6/9), na véspera da comemoração do dia dos pais no país. Ele deixou a esposa e uma filha pequena.
Em entrevista à SkyNews, Mark Morgenthal, que estava na praia na hora do ataque, relata que a vítima gritou repetidamente “não me morda” antes de morrer. Ele disse que o tubarão era um dos maiores que já havia visto, medindo cerca de 6 metros.
A testemunha relatou, ainda, que o resgate foi chamado e os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas a vítima já estava morta. “Seus colegas conseguiram voltar à praia em segurança e, pouco tempo depois, seu corpo foi encontrado flutuando nas ondas”, explicou o superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, John Duncan.
As autoridades recuperaram duas partes de uma prancha de surfe e fecharam as praias próximas enquanto drones e especialistas em vida selvagem tentam determinar a espécie de tubarão envolvida. A área está sendo monitorada.
O ataque ocorreu com um surfista experiente, por volta das 9h30 da manhã, acompanhado de cinco ou seis colegas. Segundo ele, a vítima perdeu vários membros durante o ataque.
Ataques de tubarão são raros na região. Este incidente é considerado o primeiro ataque fatal em Nova Gales do Sul este ano. A última vez que uma pessoa foi morta por um tubarão em Sydney foi em fevereiro de 2022, marcando o primeiro ataque fatal na cidade desde 1963.
Quais praias têm mais risco de ataque de tubarão no Brasil?
- Boa Viagem – Recife (PE): A praia mais famosa por ataques de tubarão no Brasil. Entre 1992 e 2023, foram registrados mais de 60 incidentes;
- Pipa – Tibau do Sul (RN): Conhecida pelo turismo, tem histórico de ataques ocasionais, principalmente em áreas de surf;
- Cotovelo – Parnamirim (RN): Praia frequentada por surfistas e banhistas, com registro de ataques de tubarão-tigre e tubarão-touro;
- Praia do Forte – Mata de São João (BA): Área turística com registros de incidentes, exigindo atenção de banhistas e nadadores;
- Barra de Jangada – Maceió (AL): Local com histórico de ataques de tubarões, especialmente em trechos próximos a arrecifes;
- Porto de Galinhas – Ipojuca (PE): Apesar de ser uma das praias mais visitadas do país, já houve registros de incidentes envolvendo tubarões;
- Maragogi (AL): Praia com águas rasas e turvas, onde tubarões já foram avistados próximos à costa;
- Praia do Futuro, Fortaleza (CE): Praia movimentada que também apresenta histórico de encontros com tubarões, embora menos frequente que em Pernambuco.
