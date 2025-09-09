Mulher de ex-primeiro-ministro do Nepal morre queimada após protestos

Rajyalaxmi Chitrakar, mulher do ex-primeiro-ministro Jhalanath Khanal, morreu queimada após ficar presa dentro de casa em Katmandu, no Nepal, nesta terça-feira (9/9). A residência do casal foi incendiada por manifestantes que protestam contra o governo local. A informação foi divulgada pelo portal local Khabar Hub e pelos jornais India Today e The Sun.
Centenas de manifestantes incendiaram o parlamento do Nepal. Pelo menos 19 pessoas morreram em meio aos protestos que ocorrem desde segunda-feira (8/9). Manifestantes protestam contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais para denunciar a corrupção.
Former Nepal PM Jhalanath Khanal’s wife — Rajyalaxmi Chitrakar — BURNED ALIVE— RT (@RT_com) September 9, 2025
She sustained severe injuries in a fire at their residence caused by protesters — India Today https://t.co/EV5h7Z07D9 pic.twitter.com/61Dr8vjpPd
Nesta terça-feira (9/9), apesar do toque de recolher, grupos de manifestantes saíram às ruas de Katmandu, capital do Nepal, e atacaram edifícios públicos e residências de líderes políticos.
A residência do primeiro-ministro Sharma Oli, de 73 anos, também foi incendiada. O fato foi registrado por um fotógrafo da AFP. O chefe de governo anunciou sua renúncia ao meio-dia "com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política".
Em um comunicado, o presidente nepalês instou "a todos, incluindo os manifestantes, a cooperar para resolver pacificamente a difícil situação do país" e "fez um apelo a todas as partes para que ajam com moderação (...) e iniciem negociações".
* Com informações da AFP
