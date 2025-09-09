Pastor revela data para a "volta de Jesus"

"Vi Jesus sentado em seu trono e pude ouvi-lo em alto e bom som dizendo: 'Em breve voltarei'", disse Joshua Mhlakel - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O pastor sul-africano Joshua Mhlakel viralizou nas redes sociais após afirmar que teve uma "visão" para o "Juízo final". Segundo ele, Jesus Cristo voltará à Terra em 23 de setembro.

"O arrebatamento está sobre nós, esteja você pronto ou não. Vi Jesus sentado em seu trono e pude ouvi-lo em alto e bom som dizendo: 'Em breve voltarei'", disse o líder religioso em entrevista ao canal do Youtube CettwinzTV. O vídeo, publicado em junho, tem quase 500 mil visualizações.

O "arrebatamento" é um termo cristão que significa o momento em que os seguidores de Jesus Cristo serão levados para o céu. Essa palavra é mencionada algumas vezes na Bíblia, entre elas em 1 Tessalonicenses 4:17: "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor".

A Bíblia não menciona uma data exata para a "volta de Jesus". "Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai", diz o livro de Mateus. No entanto, o tema gera muita curiosidade e, ao longo da história, diversas especulações sobre esse acontecimento bíblico já foram feitas.

