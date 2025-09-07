Em homilia, Dom Paulo Cézar pede que jovens coloquem Jesus no centro da vida

Durante a missa das 11h neste domingo (9/7), que integrou a programação do encontro Jovens a Caminho da Basílica, o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cézar Cardeal Costa, dirigiu-se especialmente aos jovens, com uma mensagem de fé, disciplina espiritual e busca pela santidade.
Na homilia, Dom Paulo explicou o trecho do evangelho em que Jesus diz que é preciso “desapegar-se” da própria vida e até mesmo da família para segui-lo. O arcebispo destacou que a mensagem não significa deixar de amar, mas aprender a amar a partir de Cristo.
“Jesus não está dizendo para não amar o pai, a mãe ou os irmãos. Ele está dizendo que é preciso amar mais a Ele, colocá-lo no centro da vida. Carlo Acutis fez isso: amou a família, os amigos, mas sempre a partir do amor maior a Jesus”, afirmou.
O arcebispo também fez uma comparação entre o planejamento da vida humana — como estudos, trabalho e carreira — e a vida espiritual. Para ele, a fé não pode ser improvisada.
“Assim como quem constrói uma torre precisa saber se terá recursos para terminá-la, também nós precisamos investir na vida espiritual. A fé não pode ser um improviso. É preciso rezar, buscar a confissão, a Palavra de Deus, o terço e a caridade. É assim que fortalecemos o coração no amor de Cristo”, disse.
Dom Paulo alertou que as dificuldades do dia a dia podem ser vistas como batalhas que exigem preparo interior. Segundo ele, a oração e a vivência dos sacramentos são armas fundamentais para enfrentar os desafios da vida.
Encerrando a homilia, o arcebispo convidou os jovens a refletirem sobre o projeto de Deus para cada um e a viverem com sabedoria.
“A medida alta da vida é a santidade. Viver com sabedoria é colocar Jesus no centro, fazer da Eucaristia a estrada para o céu, buscar sempre a confissão, amar os irmãos e cuidar da criação como dom de Deus. Que Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati nos ajudem a trilhar esse caminho”, concluiu.
