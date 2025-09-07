Em homilia, Dom Paulo Cézar pede que jovens coloquem Jesus no centro da vida

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo, alertou que as dificuldades do dia a dia podem exigem preparo interior - (crédito: Mariana Campos/CB)

Durante a missa das 11h neste domingo (9/7), que integrou a programação do encontro Jovens a Caminho da Basílica, o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cézar Cardeal Costa, dirigiu-se especialmente aos jovens, com uma mensagem de fé, disciplina espiritual e busca pela santidade.

Na homilia, Dom Paulo explicou o trecho do evangelho em que Jesus diz que é preciso “desapegar-se” da própria vida e até mesmo da família para segui-lo. O arcebispo destacou que a mensagem não significa deixar de amar, mas aprender a amar a partir de Cristo.

“Jesus não está dizendo para não amar o pai, a mãe ou os irmãos. Ele está dizendo que é preciso amar mais a Ele, colocá-lo no centro da vida. Carlo Acutis fez isso: amou a família, os amigos, mas sempre a partir do amor maior a Jesus”, afirmou.

O arcebispo também fez uma comparação entre o planejamento da vida humana — como estudos, trabalho e carreira — e a vida espiritual. Para ele, a fé não pode ser improvisada.

Leia também: Canonização de Carlo Acutis movimenta comunidade católica

“Assim como quem constrói uma torre precisa saber se terá recursos para terminá-la, também nós precisamos investir na vida espiritual. A fé não pode ser um improviso. É preciso rezar, buscar a confissão, a Palavra de Deus, o terço e a caridade. É assim que fortalecemos o coração no amor de Cristo”, disse.

Dom Paulo alertou que as dificuldades do dia a dia podem ser vistas como batalhas que exigem preparo interior. Segundo ele, a oração e a vivência dos sacramentos são armas fundamentais para enfrentar os desafios da vida.

Encerrando a homilia, o arcebispo convidou os jovens a refletirem sobre o projeto de Deus para cada um e a viverem com sabedoria.

“A medida alta da vida é a santidade. Viver com sabedoria é colocar Jesus no centro, fazer da Eucaristia a estrada para o céu, buscar sempre a confissão, amar os irmãos e cuidar da criação como dom de Deus. Que Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati nos ajudem a trilhar esse caminho”, concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Jovens católicos se reúnem em Brasília para canonização de Carlo Acutis

Jovens católicos se reúnem em Brasília para canonização de Carlo Acutis Cidades DF Colisão entre carro e moto deixa motociclista com a perna quebrada

Colisão entre carro e moto deixa motociclista com a perna quebrada Cidades DF Ibaneis e Celina não participam do desfile de 7 de Setembro em Brasília

Ibaneis e Celina não participam do desfile de 7 de Setembro em Brasília Cidades DF 7 de Setembro: arquibancada lota e frustra quem não conseguiu espaço; vídeo

7 de Setembro: arquibancada lota e frustra quem não conseguiu espaço; vídeo Cidades DF Fritadeira elétrica causa incêndio em fábrica de salgados no Varjão

Fritadeira elétrica causa incêndio em fábrica de salgados no Varjão Cidades DF Motorista perde controle e derruba poste de ilumincação na EPNB