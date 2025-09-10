Rei Charles III e príncipe Harry se reencontram após um ano e sete meses

Príncipe Harry e Rei Charles III se encontram pela primeira vez após um ano e sete meses - (crédito: POOL/AFP)

O rei Charles III e o filho mais novo, príncipe Harry, se reencontraram depois de um ano e sete meses longe um do outro. Nesta quarta-feira (10/9), o Rei do Reino Unido e o Duque de Sussex estiveram juntos pela primeira vez desde fevereiro de 2024.

Segundo informações do portal norte-americano New York Post, o encontro durou 30 minutos e ocorreu no Clarence House, uma residência real situada na cidade de Westminster, em Londres, capital da Inglaterra. Esposa de Charles III, a Rainha Consorte do Reino Unido, Camila, também esteve presente.

A reunião ocorreu após a presença de Harry em diversos eventos de caridade. Um deles, inclusive, foi o evento anual WellChild Awards, realizado na última segunda-feira (8/9). O príncipe também esteve em em cerimônias de memória realizadas em alusão ao terceiro aniversário de morte da rainha Elizabeth II. Ele ainda aproveitou a estada para visitar, em Windsor, o túmulo da avó, morta em 2022.

Enquanto isso, a esposa de Harry, a americana Meghan Markle, ficou nos EUA junto dos filhos do casal, Archie e Lilibet, de seis e quatro anos de idade, respectivamente. Filho mais velho de Charles, o Príncipe William não compareceu ao encontro.

Entenda o mal-estar entre os membros da família real britânica:

A realeza do Reino Unido enfrenta uma série de problemas familiares já há alguns anos. O epicentro do mal-estar na família real britânica está no casamento entre o príncipe Harry, caçula do rei Charles III, e a atriz americana Meghan Markle.

Tudo começou ainda em 2016, quando Harry e Meghan anunciaram de forma pública que começaram um relacionamento. A união gerou discordâncias na família real, conforme o próprio Príncipe relata em um livro publicado em janeiro de 2023, intitulado O que Sobra, responsável por contar memórias da vida de Harry.

Em 2017, o primogênito, William, e primeiro na lista de sucessão do trono real, sugeriu ao irmão que não nutrisse o relacionamento com tanto compromisso, como, por exemplo, pedir a namorada em casamento. Não, pelo menos, antes que a americana "entendesse como funciona a família real". O caso foi destacado pelo historiador real Robert Lacey.

Em maio de 2018, no entanto, Harry e Meghan se casaram. A partir daí, uma série de acontecimentos foi responsável por gerar outros desentendimentos. No ano seguinte ao casamento, Meghan relatou publicamente que recebeu ataques e insultos pessoais. Além disso, disse ter "sofrido muito" após entrar na família real.

Em fevereiro de 2021, um ano após anúncio do casal sobre intenção em concretizar afastamento, a Coroa Britânica comunicou oficialmente que ambos não seriam mais membros ativos da realeza. Com isso, mudaram-se para a Califórnia, nos EUA. À época, a própria rainha Elizabeth II mostrou insatisfação e decepção pública com o ocorrido.

No mesmo ano, denúncias feitas pela equipe dos dois na Inglaterra sobre assédio moral por parte de Meghan aumentaram a tensão entre os irmãos. Em contrapartida, Harry afirmava que tanto família quanto equipe cometiam atitudes racistas contra Meghan.

Em setembro de 2022, ano da morte da Rainha Elizabeth II, William e Harry fizeram a última aparição juntos até hoje. O momento marcou a última visita de Meghan ao país natal do marido. Em janeiro seguinte, o lançamento do livro de Harry deixou a situação ainda pior.

Nesta quarta, Harry e Charles se encontraram novamente após um ano e sete meses. No entanto, de acordo com o portal Daily Mail, William rejeitou a possibilidade de se juntar a eles, por não confiar no irmão.