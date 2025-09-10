Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após atentado nos EUA

Charlie Kirk, durante evento de Donald Trump em 20 de janeiro deste ano - (crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O jovem influenciador de direita Charlie Kirk, um importante aliado do presidente americano, Donald Trump, morreu nesta quarta-feira (10/9), ao ser baleado em um evento público em uma universidade dos Estados Unidos, aos 31 anos. Kirk chegou a ser levado ao hospital por seguranças particulares e passou por uma cirurgia, mas acabou não resistindo ao grave ferimento na altura do pescoço.

"O Grande, e até mesmo Lendário, Charlie Kirk está morto", publicou Trump na rede Truth Social, acrescentando: "Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós".

Momento em que Charlie Kirk discursava em universidade de Utah e acabou baleado (foto: Reprodução/X)

Uma gravação registrou o exato momento em que Kirk foi baleado (veja abaixo). As imagens viralizaram nas redes sociais.

Um vídeo do local dos fatos mostra Kirk falando sob uma tenda em frente a milhares de pessoas, quando se ouve o som de um único disparo. Kirk cai em sua cadeira e gritos de pânico são ouvidos entre o público.

Christine Nelson, da polícia da Utah Valley University, confirmou que "houve disparos" e pediu "às pessoas que permaneçam em suas casas". Um porta-voz da polícia disse ainda que um suspeito chegou a ser detido, mas não foi apontado como autor do ataque. Até a última atualização desta reportagem, as autoridades continuavam a busca pelo atirador.

O ex-congressista de Utah Jason Chaffetz, que estava presente no evento, disse à Fox News que o disparo ocorreu durante uma sessão de perguntas e respostas.

"A primeira pergunta foi sobre religião. Ele falou por cerca de 15, 20 minutos. A segunda pergunta, curiosamente, foi sobre atiradores transgêneros, atiradores em massa, e no meio disso, ouviu-se o disparo", declarou Chaffetz à emissora, ainda abalado.

Kirk tinha uma enorme influência na política dos Estados Unidos e contribuiu para o aumento do apoio a Trump entre os eleitores mais jovens, um dos fatores-chave no retorno do republicano à Casa Branca. Era casado e deixa dois filhos. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos por fundar a organização conservadora Turning Point USA, presente em universidades e escolas de todo o país.