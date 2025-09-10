O êxodo de Hollywood: famosos que deixaram os EUA por conta de Trump

Eva Longoria, Ellen Degeneres, James Cameron e Rosie O'donnell são alguns dos famosos que deixaram os Estados Unidos nos últimos anos - (crédito: Reprodução)

Com o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos em 2024, uma onda de descontentamento político voltou a dominar os debates culturais no país — e não apenas nos palcos ou nas redes sociais. Desta vez, algumas das vozes mais influentes de Hollywood decidiram agir de forma concreta: fizeram as malas e deixaram os EUA.

Segundo o jornal O Globo, a decisão de partir não foi exclusivamente ideológica para todos, mas o contexto político claramente serviu de catalisador. A reeleição de Trump, somada ao acirramento das tensões sociais, ao aumento da violência armada e ao retrocesso em pautas progressistas, motivou artistas a repensarem onde e como querem viver. A seguir, veja quem são os nomes que tomaram essa decisão e para onde foram.

Após o fim de sua turnê Ellen’s Last Stand…Up, Ellen DeGeneres e a esposa, Portia de Rossi, decidiram inicialmente passar uma temporada no Reino Unido. A permanência virou mudança definitiva após a confirmação da reeleição de Trump. Em julho de 2025, durante uma conversa pública em Cheltenham, na Inglaterra, Ellen afirmou: "Chegamos um dia antes da eleição e acordamos com mensagens cheias de emojis chorando. Pensei: 'Ele venceu'. E então dissemos: ‘Vamos ficar aqui’."

O casal ainda considera renovar os votos de casamento em território britânico, diante da ameaça de retrocessos nos direitos LGBTQIA+ nos EUA, especialmente no que diz respeito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Rosie O'Donnell

Rosie O’Donnell, conhecida por sua oposição vocal a Trump desde 2016, mudou-se para a Irlanda com a filha e o cachorro da família. Em março de 2025, declarou em vídeo nas redes sociais: “Tem sido devastador ver o que está acontecendo politicamente lá (nos EUA)... Quando todos tiverem direitos iguais garantidos, aí sim vou considerar voltar.”

O processo de obtenção de cidadania irlandesa já está em andamento.

James Cameron

O renomado diretor de Titanic e Avatar, nascido no Canadá, mora na Nova Zelândia há mais de uma década, mas deixou claro que o clima político atual dos EUA reforçou sua decisão de não voltar. Em entrevista ao podcast The F#$%ing News, em 2025, Cameron afirmou: “Vejo um afastamento de tudo que é decente. Os EUA estão esvaziando o significado do que sempre representaram.”

Ele busca a cidadania neozelandesa e tem dedicado seu tempo ao desenvolvimento das próximas sequências da saga "Avatar", produzidas nos estúdios de Wellington.

Eva Longoria

Eva Longoria, atriz e ativista política, também optou por deixar os EUA. Embora afirme que a mudança teve relação com compromissos profissionais, revelou à Marie Claire que a “reeleição de Trump e o clima político distópico” pesaram na decisão. A atriz agora divide seu tempo entre o México e a Espanha, buscando criar o filho longe das tensões sociais americanas.

Sophie Turner: de volta ao Reino Unido

A atriz britânica Sophie Turner, que viveu nos EUA durante seu casamento com Joe Jonas, retornou ao Reino Unido com as filhas após o fim da relação. Em entrevistas às revistas Vogue e Harper's Bazaar, Turner citou a violência armada, a perda de direitos das mulheres e o sentimento de insegurança como razões principais para a mudança.

“Enquanto as crianças perdem o direito à vida e as mulheres, seus direitos reprodutivos, o país continua priorizando armas. Eu precisava sair”, disse.

Richard Gere

Embora sua decisão tenha sido motivada principalmente por razões familiares — sua mulher é espanhola —, Richard Gere não esconde seu incômodo com os rumos políticos dos EUA. Em novembro de 2024, afirmou que o país “segue por um caminho sombrio” e que, embora ainda participe dos debates sociais e políticos americanos, está focado em criar seus filhos em solo espanhol.

Courtney Love

A ex-vocalista da banda Hole revelou que pretende se estabelecer definitivamente no Reino Unido. Em evento realizado em Londres, em março de 2025, criticou a figura de Trump e sua administração, dizendo que os EUA vivem um “culto ao imperador” e que a situação atual é “como cianeto”.

Robin Wright: "A América é um caos"

Em entrevista ao jornal britânico Times, a atriz Robin Wright disse viver no Reino Unido há alguns anos e não pretende voltar aos EUA. “Lá tudo é correria, competição, velocidade... aqui existe uma liberdade de ser. A América é um caos”, afirmou.

Minnie Driver: sem planos de retornar

Minnie Driver, que viveu décadas em Los Angeles, retornou ao Reino Unido e, segundo declarações recentes, não planeja voltar aos Estados Unidos. Embora não tenha mencionado Trump diretamente, o contexto político fez parte do pano de fundo de sua decisão.

Famosos que ameaçaram sair

Outras celebridades também manifestaram descontentamento com a reeleição de Trump, ainda que não tenham concretizado a saída do país. Entre elas estão Cher, Barbra Streisand, America Ferrera e o diretor Ryan Piers Williams. Em entrevista ao The Guardian, Cher foi direta: “Se ele entrar, desta vez eu saio do país”.



















