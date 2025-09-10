Influenciador da direita é baleado em universidade dos EUA; veja

Momento em que Charlie Kirk discursava em universidade de Utah e acabou baleado - (crédito: Reprodução/X)

O jovem ativista de direita Charlie Kirk, de 30 anos, fundador do grupo estudantil conservador Turning Point USA e aliado do presidente Donald Trump, foi baleado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento público na Utah Valley University, no oeste dos Estados Unidos.

BREAKING: Charlie Kirk has just been shot in the neck at Utah Valley University.



I disagree with him and other right wingers like him on almost every issue, but violence is NOT the way.pic.twitter.com/s3x0wkJSKX — BrooklynDad_Defiant!?? (@mmpadellan) September 10, 2025

De acordo com a CNN e a Fox News, Kirk discursava para uma plateia ao ar livre quando um estalo alto, semelhante a um tiro, foi ouvido. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o ativista leva a mão ao pescoço e cai da cadeira, enquanto o público corre em busca de proteção.

Estado de saúde de Charlie Kirk não foi divulgado até o momento (foto: AFP)

O porta-voz da universidade confirmou à Reuters que Kirk foi hospitalizado, mas não deu detalhes sobre seu estado de saúde. Segundo a instituição, um suspeito acabou detido. Um vídeo mostra um homem de cabelos grisalhos sendo algemado, mas a identidade oficial do atirador ainda não foi divulgada.

"Um tiro foi disparado de um prédio próximo e temos um suspeito sob custódia", declarou o representante da universidade.

Pouco depois da notícia, Trump pediu orações pelo aliado em sua rede social, a Truth Social. "Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe".

* Com informações da AFP.




