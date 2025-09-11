InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Assassinato de Charlie Kirk: rifle é encontrado perto do local do crime

Arma de alto calibre foi localizada em área de mata próxima à universidade; vídeos mostram suspeito no telhado momentos antes do disparo

Local de onde o suspeito de matar Charlie Kirk estava - (crédito: Reprodução/X)
Local de onde o suspeito de matar Charlie Kirk estava - (crédito: Reprodução/X)

As autoridades norte-americanas encontraram o rifle que os investigadores acreditam ter sido usado no assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, morto a tiros nesta quarta-feira (10/9) durante um evento na Utah Valley University, em Orem. As informações são do jornal norte-americano The New York Times

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (11/9) pelo FBI, o armamento foi localizado em uma área de mata próxima a um bairro vizinho ao câmpus universitário. Trata-se de um rifle de ferrolho de alta potência, compatível com o tipo de arma usada no ataque.

A descoberta do rifle representa um avanço nas investigações. Além da arma, os agentes também recolheram impressões de antebraço, palma da mão e pegadas na cena do crime, que podem ajudar na identificação do atirador.

“Estamos analisando evidências cruciais. O rifle foi encontrado relativamente próximo ao local do ataque, o que reforça a linha de investigação de que o disparo foi feito a partir de um ponto elevado”, afirmou Robert Bohls, agente especial do FBI em Salt Lake City, durante coletiva de imprensa.

Ainda segundo o jornal, as imagens de câmeras de segurança da universidade mostram um homem circulando nas proximidades do telhado de um edifício momentos antes do disparo. A polícia acredita que o atirador utilizou esse local como posição estratégica para efetuar o tiro.

Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 anos, fundador da organização conservadora Turning Point USA, participava de um evento com grande público quando foi baleado. Ele chegou a ser atendido por equipes de emergência, mas não resistiu.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 11/09/2025 12:23
x