Assassinato de Charlie Kirk: rifle é encontrado perto do local do crime

Local de onde o suspeito de matar Charlie Kirk estava - (crédito: Reprodução/X)

As autoridades norte-americanas encontraram o rifle que os investigadores acreditam ter sido usado no assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, morto a tiros nesta quarta-feira (10/9) durante um evento na Utah Valley University, em Orem. As informações são do jornal norte-americano The New York Times.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (11/9) pelo FBI, o armamento foi localizado em uma área de mata próxima a um bairro vizinho ao câmpus universitário. Trata-se de um rifle de ferrolho de alta potência, compatível com o tipo de arma usada no ataque.

A descoberta do rifle representa um avanço nas investigações. Além da arma, os agentes também recolheram impressões de antebraço, palma da mão e pegadas na cena do crime, que podem ajudar na identificação do atirador.

“Estamos analisando evidências cruciais. O rifle foi encontrado relativamente próximo ao local do ataque, o que reforça a linha de investigação de que o disparo foi feito a partir de um ponto elevado”, afirmou Robert Bohls, agente especial do FBI em Salt Lake City, durante coletiva de imprensa.

Leia também: Quem era Charlie Kirk, aliado de Trump assassinado nos EUA

Ainda segundo o jornal, as imagens de câmeras de segurança da universidade mostram um homem circulando nas proximidades do telhado de um edifício momentos antes do disparo. A polícia acredita que o atirador utilizou esse local como posição estratégica para efetuar o tiro.

Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 anos, fundador da organização conservadora Turning Point USA, participava de um evento com grande público quando foi baleado. Ele chegou a ser atendido por equipes de emergência, mas não resistiu.

Leia também: Ativista conservador aliado de Donald Trump é assassinado