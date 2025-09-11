Assassinato de Charlie Kirk: rifle é encontrado perto do local do crime

As autoridades norte-americanas encontraram o rifle que os investigadores acreditam ter sido usado no assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, morto a tiros nesta quarta-feira (10/9) durante um evento na Utah Valley University, em Orem. As informações são do jornal norte-americano The New York Times.
Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (11/9) pelo FBI, o armamento foi localizado em uma área de mata próxima a um bairro vizinho ao câmpus universitário. Trata-se de um rifle de ferrolho de alta potência, compatível com o tipo de arma usada no ataque.
A descoberta do rifle representa um avanço nas investigações. Além da arma, os agentes também recolheram impressões de antebraço, palma da mão e pegadas na cena do crime, que podem ajudar na identificação do atirador.
“Estamos analisando evidências cruciais. O rifle foi encontrado relativamente próximo ao local do ataque, o que reforça a linha de investigação de que o disparo foi feito a partir de um ponto elevado”, afirmou Robert Bohls, agente especial do FBI em Salt Lake City, durante coletiva de imprensa.
Ainda segundo o jornal, as imagens de câmeras de segurança da universidade mostram um homem circulando nas proximidades do telhado de um edifício momentos antes do disparo. A polícia acredita que o atirador utilizou esse local como posição estratégica para efetuar o tiro.
Charlie Kirk
Charlie Kirk, de 31 anos, fundador da organização conservadora Turning Point USA, participava de um evento com grande público quando foi baleado. Ele chegou a ser atendido por equipes de emergência, mas não resistiu.
