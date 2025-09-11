InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Casa Branca relembra atentado às Torres Gêmeas: "América nunca esquecerá"

Ataque foi de autoria grupo terrorista Al-Qaeda, sob o comando de Osama Bin Laden, e deixou aproximadamente 3 mil mortos, além de mais de 6 mil feridos

O ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, deixou cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos
Há exatos 24 anos, em 11 de setembro de 2001, quatro aviões no espaço aéreo dos Estados Unidos foram sequestrados por terroristas e jogados contra prédios norte-americanos. Os choques mais impactantes foram quando dois deles explodiram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York.

O ataque foi de autoria grupo extremista Al-Qaeda, sob o comando de Osama Bin Laden, e deixou aproximadamente 3 mil mortos, além de mais de 6 mil feridos. Outra aeronave comercial foi lançada ao Pentágono e deixou 184 mortos, e a última caiu na Pensilvânia, causando 44 mortes.

A Casa Branca afirmou, nesta quinta-feira (11/9), que a "América nunca esquecerá" o atentando. "No 24º aniversário do 11 de setembro, homenageamos as vidas perdidas, os heróis que surgiram e a resiliência do espírito americano", citou.

A polícia de Nova York disse que o dia 11 de setembro de 2001 marcou um dos dias "mais sombrios da nação norte-americana" e informou que as forças de segurança perderam centenas de agentes e muitos outros socorristas continuam sofrendo de doenças relacionadas ao ataque por serem expostos a toxinas.

Kash patel, diretor do Departamento Federal de Investigação (FBI) destacou que há 24 anos, "o mundo mudou para sempre quando terroristas atacaram brutalmente a paz e a segurança dos Estados Unidos". "Mas, diante de tanta tragédia, vimos o melhor dos Estados Unidos responder. As forças da lei agiram com bravura. Os socorristas enfrentaram o perigo sem hesitar. Milhares de homens e mulheres de todas as esferas da vida se uniram para proteger e servir seus concidadãos", afirmou.

