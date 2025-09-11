InícioMundo
Governo Trump ameaça dar "resposta" após condenação de Bolsonaro

Através das redes sociais, secretário de estado dos EUA, Marco Rubio, relatou que o governo terá respostas diante da "caça às bruxas". Mais cedo, Trump se disse surpreso pela condenação

Mais cedo nesta quinta-feira, Trump havia se dito
Mais cedo nesta quinta-feira, Trump havia se dito "surpreso" com a condenação de Bolsonaro - (crédito: JIM WATSON)

O governo dos Estados Unidos, pela figura do secretário de Estado chefe de diplomacia do país, Marco Rubio, disse que o país dará uma resposta à condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), formalizada nesta quinta-feira (11/9) após formação de maioria em votação realizada pela Primeira Turma Supremo Tribunal Federal (STF). 

A declaração de Rubio ocorreu pelas redes sociais. No post, além de chamar o ministro e relator do caso, Alexandre de Moraes, de "abusador de direitos humanos", o secretário ainda elencou o episódio — assim como o presidente Donald Trump já havia feito — como uma "caça às bruxas". 

"As precursões políticas sancionadas pelo abusador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, continuam. Ele, e outros membros da suprema corte brasileira acabam de decretar, injustamente, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos vão responder à altura desta caça às bruxas", escreveu. 

Mais cedo, Trump já havia se dito surpreso com a condenação de Bolsonaro. A fala foi proferida quanto o presidente deixava a Casa Branca com direção a Nova York. Lá, assistirá a uma partida de beisebol. "Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem", opinou.

