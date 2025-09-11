Governo Trump ameaça dar "resposta" após condenação de Bolsonaro

Mais cedo nesta quinta-feira, Trump havia se dito "surpreso" com a condenação de Bolsonaro - (crédito: JIM WATSON)

O governo dos Estados Unidos, pela figura do secretário de Estado chefe de diplomacia do país, Marco Rubio, disse que o país dará uma resposta à condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), formalizada nesta quinta-feira (11/9) após formação de maioria em votação realizada pela Primeira Turma Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração de Rubio ocorreu pelas redes sociais. No post, além de chamar o ministro e relator do caso, Alexandre de Moraes, de "abusador de direitos humanos", o secretário ainda elencou o episódio — assim como o presidente Donald Trump já havia feito — como uma "caça às bruxas".

"As precursões políticas sancionadas pelo abusador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, continuam. Ele, e outros membros da suprema corte brasileira acabam de decretar, injustamente, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos vão responder à altura desta caça às bruxas", escreveu.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. September 11, 2025

Mais cedo, Trump já havia se dito surpreso com a condenação de Bolsonaro. A fala foi proferida quanto o presidente deixava a Casa Branca com direção a Nova York. Lá, assistirá a uma partida de beisebol. "Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem", opinou.

