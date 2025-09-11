FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

FBI pediu ajuda da população para identificar "essa pessoa de interesse em conexão" com o tiroteio que matou Charlie Kirk - (crédito: Divulgação/FBI)

O Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou, nesta quinta-feira (11/9), imagens de um homem que, segundo a autoridade policial, tem ligação com o assassinato de Charlie Kirk, ativista e aliado do presidente Donald Trump. Na imagem, o suspeito aparece com roupa preta, óculos e boné.

"Estamos pedindo a ajuda do público para identificar essa pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley", disse o FBI.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Mais cedo, autoridades norte-americanos divulgaram que encontraram o rifle que os investigadores acreditam ter sido usado no assassinato de Charlie Kirk.



Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).



Beau Mason, do Departamento de Segurança Pública de Utah, afirmou que o tiro provavelmente veio de um telhado e que as câmeras do circuito fechado registraram um suspeito "vestindo roupas escuras".



O Departamento Federal de Investigação (FBI), disse que está trabalhando em conjunto com os "parceiros locais e estaduais de segurança pública em Utah para investigar completamente e buscar justiça" para o assassinato de Kirk.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular