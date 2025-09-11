InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

Aliado de Trump levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, nos Estados Unidos

FBI pediu ajuda da população para identificar
FBI pediu ajuda da população para identificar "essa pessoa de interesse em conexão" com o tiroteio que matou Charlie Kirk - (crédito: Divulgação/FBI)

O Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgou, nesta quinta-feira (11/9), imagens de um homem que, segundo a autoridade policial, tem ligação com o assassinato de Charlie Kirk, ativista e aliado do presidente Donald Trump. Na imagem, o suspeito aparece com roupa preta, óculos e boné.

"Estamos pedindo a ajuda do público para identificar essa pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley", disse o FBI.

Mais cedo, autoridades norte-americanos divulgaram que encontraram o rifle que os investigadores acreditam ter sido usado no assassinato de Charlie Kirk.

Kirk teve grande influência na política norte-americana e ajudou Trump a aumentar a adesão entre os eleitores mais jovens. O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah, na quarta-feira (10/9).

Beau Mason, do Departamento de Segurança Pública de Utah, afirmou que o tiro provavelmente veio de um telhado e que as câmeras do circuito fechado registraram um suspeito "vestindo roupas escuras".

O Departamento Federal de Investigação (FBI), disse que está trabalhando em conjunto com os "parceiros locais e estaduais de segurança pública em Utah para investigar completamente e buscar justiça" para o assassinato de Kirk.

 

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 11/09/2025 13:56
x