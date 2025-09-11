FBI oferece US$ 100 mil por pistas sobre assassino de Charlie Kirk

Segundo noticiou o jornal americano The New York Times, o FBI busca indícios de possíveis suspeitos ou indivíduos que tenham informações relevantes para que a solução do caso seja facilitada - (crédito: Reprodução/Video)

O Federal Bureau Investigation (FBI), serviço doméstico de inteligência e segurança dos Estados Unidos, oferece US$ 100 mil (R$ 539 mil pelo câmbio de hoje) por qualquer informação que leve ao paradeiro do responsável por assassinar Charlie Kirk. O ativista conservador foi morto a tiros na quarta-feira (10/9), durante um evento em uma universidade, na cidade de Orem, no estado de Utah.

Segundo noticiou o jornal americano The New York Times, o FBI busca indícios de possíveis suspeitos ou pessoas que tenham informações relevantes para que a solução do caso seja facilitada. Nesta quinta (11/9), inclusive, um homem foi identificado como "pessoa de interesse".

O escritório do FBI divulgou o pedido de ajuda pelas redes sociais. "Pedimos a ajuda do público para identificar esta pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley", escreveu a conta do serviço de inteligência.

O jornal ainda relata que a arma utilizada no crime, um fuzil de alta precisão, já foi identificado. A principal linha de investigação aponta que o atirador fugiu por uma área residencial. Enquanto isso, buscas são feitas pelo FBI de porta em porta na cidade onde o crime ocorreu. O armamento foi encontrado em um bosque, ao lado da universidade.



No momento do crime, Kirk participava de um evento com cerca de 3 mil estudantes. Nas dependências da universidade, dava uma palestra para os alunos. De acordo com a agência Reuters, Kirk havia sido questionado sobre violência armada pouco antes de tomar o tiro que tirou-lhe a vida.

"Você sabe quantos ataques de atiradores em massa houve nos Estados Unidos nos últimos 10 anos?", questionou uma pessoa na plateia. "Contando ou não a violência de gangues?", respondeu Kirk. Logo em seguida, foi baleado.

Fundador do grupo estudantil conservador Turning Point USA, Kirk exerceu função importante na mobilização de jovens no apoio às campanhas presidenciais de Donald Trump, tanto em 2016 quanto em 2024. Os eventos realizados por ele atraíam multidões de pessoas em universidades do país.

Ele chegou, inclusive, a atuar como assessor pessoal de Donald Trump Jr., filho do presidente americano. Por isso, passou a frequentar a Casa Branca com frequência e ganhou ainda mais notoriedade nas redes sociais, assim como no meio político.