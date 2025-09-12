Suspeito de assassinar Charlie Kirk já posou com armas e usou fantasia de Trump

Tyler Robinson, 22 anos, suspeito de assassinar com um único tiro o ativista aliado de Trump Charlie Kirk durante um evento na Utah Valley University (UVU), já havia posado em fotos com armas. Ele foi preso na noite de quinta-feira (11/9) nas proximidades do Zion National Park, em St. George (Utah).

Logo após a divulgação da identidade do suspeito, internautas passaram a vasculhar as redes sociais em busca de informações. Fotos recuperadas mostram Robinson posando com armas, incluindo uma bazuca, em uma feira de armamentos. Em outra imagem, aparece usando uma fantasia de Halloween em que aparenta estar nos ombros do presidente Donald Trump.

De acordo com o governador de Utah, Spencer Cox, o jovem se radicalizou politicamente nos últimos anos. Amigos relataram à polícia que, dias antes do crime, ele demonstrou incômodo com a presença de Kirk no estado e chegou a confessar a pessoas próximas a intenção de cometer o assassinato.











Durante a investigação, a polícia encontrou munições ao lado da arma usada no crime, enrolada em uma toalha. As cápsulas traziam recados escritos por Robinson. Em uma delas, estava gravado o refrão de Bella Ciao, canção italiana símbolo da resistência contra o nazismo. Em outra, havia a frase “Ei fascista, tome”. Uma terceira trazia a mensagem: “Se você estiver lendo isso, você é gay (risos)”.

Um colega de quarto entregou às autoridades conversas trocadas no Discord, plataforma de gamers, que reforçam o envolvimento de Robinson. Já no Facebook da mãe dele, fotos antigas mostram que o suspeito manuseava armas desde a infância.