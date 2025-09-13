InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Cliente é barrado ao tentar entrar com jacaré de apoio emocional em supermercado

Homem de 60 anos foi impedido de entrar em supermercado com jacaréde 1,5 metro

Cliente é barrado ao tentar entrar com jacaré de apoio emocional em supermercado - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Um caso inusitado chamou a atenção na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um homem de 60 anos, Wesley Silva, teve a entrada negada em um supermercado ao tentar levar seu jacaré de 1,5 metro, que ele considera um animal de apoio emocional.

O réptil, batizado de Jinseioshi, costuma acompanhar Wesley nas compras dentro de um carrinho e até usa roupas em algumas ocasiões. No entanto, a presença do animal começou a causar desconforto entre outros clientes, que pressionaram a gerência a barrar a entrada do jacaré.

Na quarta-feira (10/09), a administração do estabelecimento confirmou a restrição, afirmando que prioriza a segurança de clientes e fornecedores. Segundo o comunicado, apenas cães e minicavalos são permitidos como animais de apoio emocional, já que répteis podem representar riscos à segurança.

Tutor discorda da decisão

Wesley classificou a medida como injusta e afirmou que Jinseioshi, que pesa 14 quilos, costuma ser bem-recebida em outros locais. Segundo ele, o jacaré já virou até uma espécie de celebridade em restaurantes da região.

Como funcionam as regras para animais de apoio nos EUA

Nos Estados Unidos, animais de apoio emocional são permitidos em diversos espaços públicos, mas há restrições específicas:

  • Cães e minicavalos são os mais comuns e amplamente aceitos
  • Répteis, aves e animais exóticos costumam ser barrados
  • Cada estabelecimento pode estabelecer regras próprias, desde que por razões de segurança

O caso repercutiu na imprensa local e gerou debate entre moradores sobre os limites do apoio emocional e a segurança em espaços públicos.

