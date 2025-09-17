InícioMundo
Trump anuncia que designará Antifa como 'organização terrorista'

Presidente republicano classifica a esquerda radical como "desastre doentio e perigoso" e recomenda que financiadores do movimento Antifa sejam investigados minuciosamente

Manifestante segura bandeira do movimento Antifa durante protesto diante da Trump Tower, em Nova York - (crédito: David Dee Delgado)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na noite desta quarta-feira, que designará o movimento Antifa — uma rede difusa de ativistas de esquerda radical — como "uma organização terrorista importante". "Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas americanos que estou designando a ANTIFA, UM DESASTRE DOENTIO, PERIGOSO E RADICAL DA ESQUERDA, COMO UMA GRANDE ORGANIZAÇÃO TERRORISTA”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, utilizando letras maiúscukas em partre do texto. "Também recomendarei fortemente que aqueles que financiam a ANTIFA sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais. Obrigado pela atenção a este assunto!"

O anúncio ocorreu exatamente uma semana depois do assassinato do ativista ultraconservador Charlie Kirk, baleado no pescoço durante um evento com estudantes da Utah Valley University, em Orem (Utah). O suspeito do atentado, Tyler Robinson, 22 anos, foi formalmente acusado e responderá por sete crimes, com a possibilidade de ser condenado à pena de morte. Em 11 de setembro, no dia seguinte ao ataque, Trump responsabilizou a "esquerda radical". "Durante anos, os da esquerda radical têm comparado americanos maravilhosos como Charlie com nazistas e os piores assassinos em massa e criminosos do mundo", declarou o titular da Casa Branca, em vídeo publicado na Truth Social. "Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje, e deve parar agora."

Por Rodrigo Craveiro
postado em 17/09/2025 22:29
