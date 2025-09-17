Mãe de Bernardinho morre no Rio; Seleção jogará de luto contra Sérvia

Bernardinho, a mãe, dona Maria ângela Resende, e Bruninho, um dos netos dela - (crédito: Arquivo pessoal)

Morreu nesta quarta-feira, aos 90 anos, no Rio de Janeiro, Maria Ângela Rezende, a mãe do técnico da Seleção masculina de vôlei, Bernardinho, e avó de Bruninho. O levantador comunicou a perda em uma publicação nas redes sociais. O pai dele comanda o Brasil no Campeonato Mundial, nas Filipinas. O time entrará em quadra nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília), contra a Sérvia, em Manila, nas Filipeinas, pela terceira rodada do Grupo H. O jogo será transmitido pelo SporTV 2. A equipe entrará em quadra com tarjas pretas durante a execução do Hino Nacional.

"Hoje, nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de reveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", escreveu Bruninho.

O treinador se manifestou das Filipinas, pelo Instagram:

"Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você, mãe. Mas com o coração repleto de gratidão por ter tido o seu amor, o seu carinho e dedicação por mais de 60 anos. Descanse em paz. Te amo, mãe" Bernardinho, técnico da Seleção, nas redes sociais

Um dos capitães de Bernardinho na primeira passagm do treinador pela Seleção, Nalbert se manifestou sobre a postagem de Bruninho. "Fiquem com Deus e que Ele receba sua avó com muita Luz", escreveu o ex-companheiro de quadra de Bruninho na Seleção masculina de vôlei.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Rezende (@bruninho1)

O Flamengo, time do qual Bernardinho é técnico na Superliga feminina de vôlei, também se manifestou nas redes sociais. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do nosso técnico de vôlei Bernardinho. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste".