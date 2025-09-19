Torres de Notre Dame reabrem após o incêndio

Torres de Notre Dame voltam a receber visitantes após cinco anos - (crédito: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

A partir de sábado (20), será novamente possível subir ao topo das torres de Notre Dame de Paris, totalmente restauradas após o incêndio que devastou a catedral em 2019.

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o local nesta sexta-feira (19) para celebrar a reabertura.

- Por que visitar as torres? -

É preciso subir 424 degraus, mas o esforço vale a pena para contemplar a vista panorâmica de 360 graus de Paris, uma das mais impressionantes da cidade.

O trajeto da visita, suspensa após o incêndio de 15 de abril de 2019, foi completamente reorganizado e redesenhado para transformá-lo em "uma experiência inspiradora", segundo Marie Lavandier, presidente do Centro de Monumentos Nacionais (CMN).

A visita, com cerca de 45 minutos de duração, começa na torre sul com a subida ao campanário, local que abriga sinos antes inacessíveis, graças à construção de uma espetacular escada de caracol em carvalho maciço.

Em seguida, o visitante acessa os terraços, aos 69 metros, e depara-se com os dois principais sinos da catedral, entre eles Emmanuel, que pesa mais de 13 toneladas e só toca em ocasiões especiais.

O percurso continua pelo chamado pátio das cisternas, que separa as duas torres e permite ver a "forêt", estrutura de madeira reconstruída após ter sido devastada pelas chamas. A descida é realizada pela torre norte.

Conseguir ingressos para as torres é mais difícil do que visitar a catedral propriamente dita, porque foi estabelecido um limite de 400.000 visitantes por ano, enquanto que, a cada dia, cerca de 30.000 pessoas entram no edifício gótico.

Apenas 19 pessoas podem entrar de cada vez nas torres e é necessário ter uma boa condição física. A visita à catedral é gratuita e a das torres custa 16 euros (100 reais).

- Quais foram as obras? -

A prioridade foi a torre norte, onde as chamas chegaram a alcançar seu campanário. "Os bombeiros foram heróis", recorda Philippe Jost, presidente da instituição encarregada da restauração da catedral.

Foi necessário substituir as vigas queimadas, retirar os oito sinos para inspecionar possíveis danos em uma metalúrgica. Isso representou um verdadeiro desafio técnico: levantar com macacos hidráulicos as 150 toneladas do campanário.

A torre sul, que foi poupada no incêndio, foi restaurada porque as vigas estavam corroídas. Também foi trocada a cobertura de chumbo do telhado.

Foram instalados equipamentos importantes para facilitar as visitas e reforçar a segurança, especialmente contra incêndios.

As obras das torres foram financiadas no âmbito da fase 2 do projeto, a de restauração, por um montante de 552 milhões de euros (3,2 bilhões de reais).

- O que falta fazer? -

A parte mais importante do projeto está pronta, com a abertura da catedral em 8 de dezembro de 2024 e o acesso atual às torres.

"Agora nosso objetivo é completar a restauração", afirma Jost. As próximas obras têm como objetivo renovar o abside, na extremidade leste do edifício.