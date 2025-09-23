Errol Musk, pai de Elon Musk, é acusado de abuso por filhos e enteados

O empresário Errol Musk, pai de Elon Musk, um dos homens mais ricos e influentes do mundo, é acusado de abuso sexual infantil. Uma investigação recente do New York Times revelou que, ao longo de três décadas, pelo menos cinco filhos e enteados denunciaram o engenheiro sul-africano por diferentes episódios de abuso. As denúncias ocorreram na África do Sul e nos Estados Unidos e envolveram tanto crianças pequenas quanto adolescentes.

Atualmente, Errol tem 79 anos. As acusações seriam a principal causa do afastamento de Elon e do pai.

Leia também: Elon Musk perde o posto de homem mais rico do mundo para Larry Ellison

De acordo com o NY Times, o primeiro relato ocorreu em 1993, quando uma enteada de apenas 4 anos contou a parentes que havia sido molestada. Em 2002, já adolescente, disse ter flagrado o padrasto cheirando suas roupas íntimas. Em outra ocasião, acusou Errol de ter passado a mão em seu corpo.

Em 2023, familiares e uma assistente social tentaram intervir depois que um dos filhos, então com 5 anos, disse que Errol havia apalpado suas nádegas. Ao todo, três investigações policiais foram abertas. Duas acabaram arquivadas por falta de provas e uma segue inconclusiva. Nenhuma delas resultou em condenação formal.

Errol tem pelo menos nove filhos e enteados e foi casado com três mulheres. A enteada que o acusou de abuso aos quatro anos disse que teve um filho com o padrasto, quando tinha pouco mais de 20 anos. Atualmente, ela luta contra o uso de drogas, enquanto a mãe — que se casou com Errol Musk duas vezes — enfrenta problemas de saúde mental.

Leia também: Elon Musk lança partido político nos EUA

Errol nega todas as acusações. Em declaração ao jornal, ele disse que as denúncias seriam parte de uma disputa familiar motivada por dinheiro e pelo peso do sobrenome Musk. Ele ainda acusa as ex-mulheres e enteados de tentarem “manchar sua imagem” para receber ajuda financeira do filho bilionário.

Em um e-mail enviado à publicação, Errol Musk também afirmou ter conhecimento de apenas uma alegação de abuso, mas na mesma mensagem ofereceu explicações para as circunstâncias envolvendo outras duas. Ele acrescentou que tem um bom relacionamento com Elon Musk e que eles "são muito próximos".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A posição de Elon Musk

De acordo com a reportagem, as acusações causaram diversos conflitos na família, com vários membros pedindo ajuda a Elon, que é o primogênito de Errol. Em 2010, o bilionário recebeu uma carta de cinco páginas sobre algumas das acusações e implorou que ele interviesse.

“Precisamos muito de seus conselhos, ajuda e orientação nessas questões, porque vemos essas crianças sofrerem diariamente”, diz um trecho da carta.

Não se sabe se Elon leu a carta. Mas um de seus funcionários entrou em contato com um familiar para falar do caso. Embora nunca tenha se envolvido diretamente nos processos, Elon oferece ajuda financeira a ex-madrastas, meias-irmãs e até advogados, mas evitou confrontar o pai publicamente em casos específicos.

Em entrevistas anteriores, descreveu Errol como um homem que cometeu “quase todas as coisas ruins que se pode imaginar”. Na biografia de Walter Isaacson, lançada em 2023, o bilionário reafirmou não manter contato com o pai.

O relacionamento entre os dois já era distante desde a juventude de Elon na África do Sul. O empresário chegou a dizer que crescer ao lado de Errol foi “um inferno psicológico constante”.

Relações familiares polêmicas

Nascido e criado em Pretória, na África do Sul, Errol ganhou destaque como empresário entre os 20 e 30 anos, inclusive como sócio de uma empresa de engenharia. Ele se casou a primeira vez em 1970, com Maye Haldeman, com quem teve três filhos, Elon, Tosca e Kimbal.

Os dois se divorciaram em 1979. Em 2019, Maye escreveu um livro de memórias em que relatou que tinha sido abusada física e verbalmente. Errol Musk negou as acusações.

Em 1992, Errol se casou novamente, dessa vez com Heide-Mari Bezuidenhout, que era 19 anos mais nova que ele. Ela já tinha três filhos do primeiro casamento e teve outros dois com Musk. Em 1993, a filha de 4 anos de Heide-Mari contou a uma tia que Errol tinha a tocado inapropriadamente.

Três anos depois, ela se casou e divorciou novamente, voltando a casar com Errol em 1999. Tempos depois, em 2005, Heide-Mari retirou as acusações contra ele, como parte do acordo da segunda separação dos dois.

Além das acusações de abuso, Errol também esteve envolvido em polêmicas familiares. Ele admitiu ter tido dois filhos com sua ex-enteada, Jana Bezuidenhout, 41 anos mais nova, o que gerou grande repercussão internacional.

Relação com Elon

Elon Musk contou que tinha um relacionamento tenso com o pai. Em uma biografia de 2023, ele disse que brigou com um valentão da escola e apanhou. Ao chegar da escola, Errol o repreendeu por uma hora.

"Ele perdeu o controle, ficou furioso, como costumava acontecer. Ele não tinha compaixão nenhuma”, declarou.

Na mesma biografia, Elon destacou que escolheu morar com os pais por grande parte da adolescência, após o divórcio dos pais. Mas ele disse que foi uma péssima ideia. "Eu ainda não sabia o quão horrível ele era", afirmou.

Elon se mudou para os Estados Unidos aos 17 anos. “Elon não é o único a ter se afastado. Errol Musk deixou uma ferida enorme em nossa família”, declarou Elmie Smit, irmã da terceira esposa de Errol, ao Times.

Nos últimos anos, familiares também acusaram Errol de tentar lucrar com o sobrenome Musk. Foram citados projetos como uma criptomoeda chamada MuskIt e uma suposta torre em Dubai, que Errol negou ter ligação direta.

Quem é Errol Musk?