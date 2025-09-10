Elon Musk perde o posto de homem mais rico do mundo para Larry Ellison

Larry Ellison superou Elon Musk e se tornou o homem maiis rico do mundo - (crédito: Reprodução/.wikipedia)

O posto de homem mais rico do mundo tem um novo dono: Larry Ellison, cofundador da Oracle. A fortuna do bilionário saltou de US$ 101 bilhões para incríveis US$ 393 bilhões. O salto ocorreu após a divulgação de um relatório da empresa, que mostrou lucros surpreendentes no último trimestre.

O crescimento tão elevado e repentino se deve a uma crescente demanda de data center por parte de clientes de IA, elevando as ações da Oracle.

A Oracle é uma empresa de gerenciamento de dados fundada no ano de 1977 por Larry Ellison, Bob Miner e Ed Oates, em Santa Clara, Califórnia (EUA). Apenas cinco anos após a fundação, a empresa foi classificada como a maior empresa de gerenciamento de bancos de dados de todo o mundo.

Ellison superou a fortuna de Elon Musk, que até então era o homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada em US$ 385 bilhões.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes