EUA fazem referência a Pokémon em campanha de deportação

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) divulgou um vídeo sobre o combate à imigração ilegal que surpreendeu pela abordagem: utiliza a temática e a estética do desenho Pokémon. Criada no Japão nos anos 1990, a franquia acompanha a jornada de treinadores que viajam por regiões fictícias com o objetivo de capturar criaturas chamadas “Pokémon”. A missão central é “pegar todos”, resumida no famoso slogan “Gotta catch ’em all!”. No vídeo oficial do governo norte-americano, essa lógica do desenho é transportada para retratar imigrantes como alvos de captura e deportação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A campanha, publicada nas contas oficiais do governo na plataforma X (antigo Twitter), mostra autoridades em operações ao som da clássica música de abertura do anime em inglês. O famoso slogan da franquia, “Gotta catch ’em all!” (“Temos que pegar”), é usado de forma literal para se referir a imigrantes.

O vídeo ainda apresenta montagens que imitam as cartas de Pokémon TCG, exibindo os rostos de supostos imigrantes acompanhados de descrições de “habilidades”. A apropriação da marca, além de inusitada, gerou indignação online, sendo apontada como uma tentativa de desumanizar estrangeiros.

A repercussão foi imediata: muitos usuários acreditaram, a princípio, que se tratava de uma sátira, antes de confirmarem que a produção era oficial. Até o momento, nem a Nintendo nem a The Pokémon Company se pronunciaram sobre o uso indevido da marca.