Trump critica ONU após ficar preso em escada rolante e falar sem teleprompter

Trump afirmou que "duas coisas que ganhou na ONU" foram uma escada rolante quebrada e um teleprompter que não funcionou - (crédito: Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na abertura do discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23/9), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção ao relatar problemas técnicos no evento e ironizar a infraestrutura da organização. Logo no início, ele afirmou que o teleprompter havia falhado e que faria a fala sem o equipamento. Poucos minutos depois, porém, passou a ler uma versão impressa das anotações.

Trump aproveitou a ocasião para criticar a sede da ONU, em Nova York, lembrando outro contratempo que viveu antes mesmo de chegar ao púlpito: junto da primeira-dama, Melania Trump, ficou preso em uma escada rolante que parou de funcionar no saguão do prédio.

Durante o discurso, o presidente fez piada com os incidentes. “Duas coisas que eu ganhei na ONU: uma escada rolante ruim e um teleprompter que não funciona”, declarou. Ele ainda relacionou os problemas técnicos ao que considera ser a “ineficácia” da organização em lidar com crises internacionais, citando a Faixa de Gaza.

“Acabei com sete guerras, negociei com os líderes de cada um desses países e nunca recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo”, afirmou. “Tudo o que recebi foi uma escada rolante que travou no meio da subida — se a primeira-dama não estivesse em ótima forma, teria caído — e um teleprompter que não funcionou.”