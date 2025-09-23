Macron liga para Trump após comitiva de norte-americano fazer francês andar por NY

O presidente da França, Emmanuel Macron, precisou andar por cerca de 30 minutos pelas ruas de Nova York após ser impedido na noite desta segunda-feira (22/9) de andar com o carro da própria comitiva. As ruas estavam fechadas para a passagem do presidente norte-americano, Donald Trump. Ambos deixavam a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), após a Assembleia-Geral, reunião que marcou os 80 anos da instituição.
A situação foi registrada por um repórter do veículo francês Brut. Em um vídeo gravado durante o ocorrido, Macron ouve de um policial que não poderia atravessar o local pois, naquele momento, a comitiva de Trump passaria por ali.
Em seguida, o líder francês telefona para Trump, e, além de brincar com a situação, o pede para que desbloqueie a via. Apesar disso, não teve o pedido atendido de imediato. Por isso, seguiu caminho a pé. "Como você está? Adivinha só? Estou esperando na rua porque tudo está fechado para você (passar)", afirmou Macron na ligação.
Assista:
A polícia de trânsito em NY parou a comitiva do presidente francês Emmanuel Macron para deixar passar a comitiva do presidente Trump. Macron desceu do carro para falar com o policial e até ligou para o telefone pessoal de Trump, mas teve de seguir o resto do caminho a pé. pic.twitter.com/0T14O9AuJS— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) September 23, 2025
Macron foi visto na rua junta da comitiva, enquanto faziam o restante do caminho a pé. Mais uma vez, voltou a falar ao telefone. Não há, no entanto, informações sobre quem estava, dessa vez, do outro lado da linha. Ao longo da caminhada, o presidente chegou a parar para cumprimentar e tirar fotos com pessoas que por ali passavam.
