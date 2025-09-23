InícioMundo
EUA

Macron liga para Trump após comitiva de norte-americano fazer francês andar por NY

Presidente da França não conseguiu andar por Nova York depois de deixar a sede da ONU

Momento foi registrado por um repórter do veículo francês 'Brut' - (crédito: Rémy Buisine / Brut)
Momento foi registrado por um repórter do veículo francês 'Brut' - (crédito: Rémy Buisine / Brut)

O presidente da França, Emmanuel Macron, precisou andar por cerca de 30 minutos pelas ruas de Nova York após ser impedido na noite desta segunda-feira (22/9) de andar com o carro da própria comitiva. As ruas estavam fechadas para a passagem do presidente norte-americano, Donald Trump. Ambos deixavam a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), após a Assembleia-Geral, reunião que marcou os 80 anos da instituição. 

A situação foi registrada por um repórter do veículo francês Brut. Em um vídeo gravado durante o ocorrido, Macron ouve de um policial que não poderia atravessar o local pois, naquele momento, a comitiva de Trump passaria por ali.  

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, o líder francês telefona para Trump, e, além de brincar com a situação, o pede para que desbloqueie a via. Apesar disso, não teve o pedido atendido de imediato. Por isso, seguiu caminho a pé. "Como você está? Adivinha só? Estou esperando na rua porque tudo está fechado para você (passar)", afirmou Macron na ligação.

Assista:

Macron foi visto na rua junta da comitiva, enquanto faziam o restante do caminho a pé. Mais uma vez, voltou a falar ao telefone. Não há, no entanto, informações sobre quem estava, dessa vez, do outro lado da linha. Ao longo da caminhada, o presidente chegou a parar para cumprimentar e tirar fotos com pessoas que por ali passavam. 

Saiba Mais

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 23/09/2025 18:31
x