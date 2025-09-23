Flavio Dino é eleito novo presidente da Primeira Turma do STF

Além de Dino e Zanin, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cármen Lúcia - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro Flavio Dino será o novo presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em votação simbólica realizada na sessão desta terça-feira (23/9). Magistrado indicado em 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dino assumirá as funções de comando da Primeira Turma da Corte a partir de 1º de outubro.

De acordo com o regimento interno do Supremo, a escolha da presidência da Primeira Turma da Corte é feita por meio de rodízios entre os cinco ministros do colegiado. Dino vai suceder Cristiano Zanin, atual presidente, e ficará no posto pelo prazo de um ano.

Além de Dino e Zanin, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Ao agradecer aos integrantes da Primeira Turma pela eleição, o ministro ressaltou a importância da colegialidade na atuação da Corte e se comprometeu a dar continuidade ao trabalho do ministro Cristiano Zanin, que presidiu com “serenidade e tranquilidade” os trabalhos da equipe no último ano.

Condenação de Bolsonaro

O último julgamento de clamor popular feito pela Primeira Turma do Supremo foi o que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e seis meses de prisão por tentativa de Golpe de Estado. O julgamento também abrangeu outras setes pessoas foram condenadas por participação na trama golpista.