Jimmy Fallon reage à suspensão de Jimmy Kimmel e alfineta Trump

Jimmy Kimmel teve seu programa Jimmy Kimmel Live! suspenso indefinidamente pela ABC após comentar sobre a reação de apoiadores de Donald Trump ao assassinato do ativista Charlie Kirk. O apresentador de televisão norte-americano Jimmy Fallon comentou sobre a suspensão do programa do colega e limites de liberdade de expressão no The Tonight Show.

Kimmel criticou a reação de apoiadores de Trump ao incidente, sugerindo que estavam tentando politizar o ato. A fala gerou controvérsia, especialmente porque o FBI ainda não havia divulgado informações sobre o suspeito, Tyler Robinson, e a possível filiação política. A suspensão seguiu-se a uma pressão do presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, nomeado por Trump, que qualificou os comentários de Kimmel como "dos mais repugnantes possíveis" e sugeriu que a ABC poderia enfrentar ações regulatórias.

Em resposta, a Nexstar Media Group e a Sinclair Broadcast Group, proprietárias de afiliadas da ABC, anunciaram que retirariam o programa de suas estações. A ABC, então, decidiu suspender o programa indefinidamente.

“Bem, pessoal, a grande notícia é que Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC após pressão da FCC, deixando todo mundo pensando ‘WTF’”, disse Fallon. “Esta manhã acordei com 100 mensagens do meu pai dizendo “sinto muito que cancelaram seu programa”. Ei, esse não sou eu. Esse é o Jimmy Kimmel. Mas, para ser honesto com vocês, eu não sei exatamente o que está acontecendo. E ninguém sabe, mas eu conheço Jimmy Kimmel e ele é um cara decente, engraçado e carinhoso, e espero que ele volte.”

Fallon apontou que muitas pessoas estão preocupadas com não poder mais dizer o que querem sem o risco de censura, mas que iria cobrir a viagem de Trump ao Reino Unido como normalmente faria. “O presidente Trump acabou de concluir sua viagem de três dias ao Reino Unido e ele parecia incrivelmente elegante”, acrescentou.

“Como sempre, sua gravata estava exatamente no comprimento certo, seu rosto tinha uma cor que existe na natureza e seu cabelo estava melhor do que o do Conrad, de O Verão que Mudou Minha Vida”, Fallon ironizou o líder norte-americano.

O apresentador ainda mencionou que imagens de Trump ao lado de “seu bom amigo” Jeff Goldblum foram projetadas nas paredes do Castelo de Windsor, referenciando a ligação do presidente com Jeffrey Epstein — condenado por pedofilia e morto em 2019.

“Enfim, resumindo, o presidente Trump está tornando a América boa novamente ao restaurar nossa reputação nacional, revitalizar nossa economia e reconstruir nosso exército. Eu o indico oficialmente para o Prêmio Nobel da Paz. E vocês vão me provar que estou certo”, concluiu.

