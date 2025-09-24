InícioMundo
Dois imigrantes morrem em ataque no Texas e FBI diz que policiais eram alvo

Embora investigação classifique ato como "violência direcionada" contra os policiais, nenhum agente de segurança foi atingido

Ataque deixou duas pessoas mortas, além do próprio atirador - (crédito: Aric Becker / AFP)
Um ataque ao prédio do Serviço de Imigração e Alfândega de Dallas (ICE) em Dallas, no Texas, deixou duas pessoas mortas e uma ferida na manhã desta quarta-feira (24/9). O atentado ao local, para onde são levados imigrantes antes de serem levados aos centros de detenção, é investigado pela Polícia de Dallas e pelo FBI. Em coletiva, os responsáveis deram detalhes da investigação. 

Durante fala, o agente especial encarregado do caso, Joe Rothrock, afirmou que o FBI investiga o caso como “ato de violência direcionada”. “As primeiras evidências que vimos em cartuchos encontrados perto do suposto atirador contêm mensagens de natureza anti-ICE”, afirmou Rothrock. 

Embora agentes de segurança e até mesmo o vice-presidente JD Vance tenham atribuído o crime a um ataque ao ICE, nenhum policial do serviço foi atingido. De acordo com a CNN, as duas vítimas eram detentos. O atirador também morreu após atirar contra si. 

A hipótese de violência contra policiais esteve presente no discurso de apoiadores e agentes do governo de Donald Trump. O senador Ted Cruz, do partido Republicano, condenou discursos que, segundo ele, estariam “demonizando o ICE”. 

"Isso precisa acabar. A violência é errada. A violência com motivação política é errada”, declarou durante coletiva. “Cada um de nós reze, primeiro, pelas forças da lei que estão arriscando suas vidas para nos manter seguros; segundo, pela saúde daqueles que foram baleados e feridos hoje”. 

Também nas redes sociais, o vice-presidente JD Vance condenou o que chamou de “ataque obsessivo às forças da lei”.

Sem evidências, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, atribuiu o ataque a suposta violência contra os agentes do Serviço de Imigração. “Embora ainda não saibamos o motivo, sabemos que a polícia do ICE está enfrentando uma violência sem precedentes contra eles”, escreveu em publicação no X. Ela alegou ainda que o crime é um "alerta para a extrema esquerda de que sua retórica sobre o ICE tem consequências". 

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 24/09/2025 14:30
