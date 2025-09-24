Dois imigrantes morrem em ataque no Texas e FBI diz que policiais eram alvo

Ataque deixou duas pessoas mortas, além do próprio atirador - (crédito: Aric Becker / AFP)

Um ataque ao prédio do Serviço de Imigração e Alfândega de Dallas (ICE) em Dallas, no Texas, deixou duas pessoas mortas e uma ferida na manhã desta quarta-feira (24/9). O atentado ao local, para onde são levados imigrantes antes de serem levados aos centros de detenção, é investigado pela Polícia de Dallas e pelo FBI. Em coletiva, os responsáveis deram detalhes da investigação.

Durante fala, o agente especial encarregado do caso, Joe Rothrock, afirmou que o FBI investiga o caso como “ato de violência direcionada”. “As primeiras evidências que vimos em cartuchos encontrados perto do suposto atirador contêm mensagens de natureza anti-ICE”, afirmou Rothrock.

Embora agentes de segurança e até mesmo o vice-presidente JD Vance tenham atribuído o crime a um ataque ao ICE, nenhum policial do serviço foi atingido. De acordo com a CNN, as duas vítimas eram detentos. O atirador também morreu após atirar contra si.

A hipótese de violência contra policiais esteve presente no discurso de apoiadores e agentes do governo de Donald Trump. O senador Ted Cruz, do partido Republicano, condenou discursos que, segundo ele, estariam “demonizando o ICE”.

"Isso precisa acabar. A violência é errada. A violência com motivação política é errada”, declarou durante coletiva. “Cada um de nós reze, primeiro, pelas forças da lei que estão arriscando suas vidas para nos manter seguros; segundo, pela saúde daqueles que foram baleados e feridos hoje”.

Também nas redes sociais, o vice-presidente JD Vance condenou o que chamou de “ataque obsessivo às forças da lei”.

Sem evidências, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, atribuiu o ataque a suposta violência contra os agentes do Serviço de Imigração. “Embora ainda não saibamos o motivo, sabemos que a polícia do ICE está enfrentando uma violência sem precedentes contra eles”, escreveu em publicação no X. Ela alegou ainda que o crime é um "alerta para a extrema esquerda de que sua retórica sobre o ICE tem consequências".