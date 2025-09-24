Amigos ganham U$ 50 milhões na loteria e transformam cidade

De apostadores a milionários: grupo de amigos ganha US$ 50 milhões e aquece economia local - (crédito: Loto-Québec)

Ganhar na loteria é o sonho de milhões de pessoas. Em St. Paul’s River, uma pequena comunidade de Québec, no Canadá, o desejo se tornou realidade para 14 amigos. Após 18 anos apostando juntos na loteria canadense, eles acertaram o prêmio máximo de US$ 50 milhões (cerca de R$ 260 milhões) e dividiram a fortuna em partes iguais, recebendo aproximadamente US$ 3,5 milhões cada.

Além de transformar a vida dos ganhadores, a bolada também mudou a rotina da cidade de cerca de 200 habitantes. Reformas, novos negócios e planos de investimento aqueceram a economia local, a ponto de carpinteiros e empreiteiros ficarem sobrecarregados com pedidos de obras. O entusiasmo é tão grande que a rua onde vivem quatro dos vencedores já foi apelidada de “rua dos milionários”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tradição

A aposta coletiva fazia parte da vida do grupo há quase duas décadas. A cada semana, eles se reuniam para escolher números, registrar os bilhetes e compartilhar expectativas. Desta vez, a perseverança foi premiada. Segundo informações da Loto Québec, a primeira a descobrir o resultado foi Della Spingle, dona da loja onde o bilhete foi registrado. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade.

“É realmente uma vitória para toda a comunidade”, disse, emocionado, Chesley Griffin, dono do mercado que vendeu o bilhete e que recebeu uma comissão de US$ 500 mil. O comerciante já fala em antecipar a aposentadoria.

Leia também: Vencedor de prêmio bilionário revela primeira aquisição inusitada

Entre os novos milionários estão Loretta Cabot Griffin, de 70 anos, que deixou o trabalho no processamento de peixes no mesmo instante em que recebeu a notícia. “Tirei a touca e anunciei minha aposentadoria”, contou. Outro vencedor, Adam Jones Fowler, trabalhador rodoviário, descobriu o prêmio durante uma videochamada. Animado, disse que pretende reduzir a carga de trabalho para dedicar mais tempo a hobbies como caça e pesca.

Os relatos de planos futuros se multiplicam: há quem sonhe em construir uma casa de campo, comprar um caminhão novo, investir em viagens em família e garantir o futuro dos filhos. Para muitos, o dinheiro representa não apenas conforto, mas também segurança e tranquilidade.

Leia também: Loterias fizeram 35 milionários no DF apenas em 2025

Celebração coletiva

A entrega oficial do prêmio ocorreu em 18 de setembro, na Fazenda Salmon Bay, em Rivière-Saint-Paul, onde ganhadores, familiares e curiosos se reuniram em clima de festa. A comemoração foi marcada por risos, abraços e a sensação de que a vitória não pertence apenas aos 14 apostadores, mas à toda a comunidade. “Estou neste lugar lindo assistindo 14 membros da nossa comunidade se tornarem milionários. É quase inacreditável”, afirmou o prefeito Dale Roberts-Keats, emocionado.

Para a Loto-Québec, o caso é emblemático. “A sorte que esses ganhadores tiveram impactará profundamente muitas famílias, bem como toda a comunidade de Bonne-Espérance. Temos muito orgulho de contribuir para que as pessoas realizem seus sonhos”, disse Isabelle Jean, vice-presidente executiva da instituição.

Leia também: Aposta de Riacho Fundo II ganha R$ 11 milhões na Lotomania

Para os 14 amigos e sua pequena comunidade, a vitória vai além dos números: é a prova de que a perseverança pode, um dia, ser recompensada com a sorte grande, e de que quando a conquista é compartilhada, a celebração se torna ainda maior.









