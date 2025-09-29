De bicicleta, entregador foge de agentes da imigração nos EUA

Um entregador de comida foi visto fugindo de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) no domingo (28/9). O homem, que não teve o nome divulgado, é de Chicago e escapou das autoridades pedalando uma bicicleta.
O registro foi gravado por Christopher Sweat, cofundador e CEO da GrayStak Media, e depois viralizou nas redes sociais. Segundo Christopher, o homem fez "comentários verbais", mas não houve contato físico ou ameaças contra os agentes.
Veja o vídeo:
"O ICE percorreu o centro de Chicago hoje, gerando sentimentos contraditórios na população, gerando medo na comunidade de imigrantes, ativistas e policiais que monitoram a operação e, por fim, incitando vários manifestantes a segui-los até o fim", escreveu Christopher na rede social X.
O Serviço de Imigração e Alfândega é o órgão responsável pelo combate à imigração ilegal, um dos pilares do segundo mandato do presidente republicano Donald Trump. O ICE ainda não se manifestou sobre o episódio com o entregador.
