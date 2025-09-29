Lula diz que levará Janja para reunião com Donald Trump

A fala ocorreu após Lula citar, em seu discurso, a importância de mulheres em sua vida,especialmente suas esposas e sua mãe, dona Lindu - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira (29/9) que levará a primeira-dama Janja da Silva quando for conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir o tarifaço e as demais sanções americanas contra o Brasil.

Ainda não há uma data marcada para o encontro, nem definição sobre se a conversa será realizada por videoconferência ou presencialmente.

“Quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja”, discursou Lula durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM). A primeira-dama também estava presente.

Na semana passada, Lula e Trump conversaram brevemente durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, e marcaram uma conversa para esta semana — que ainda não tem previsão para ocorrer.

Destaque à importância das mulheres

A fala ocorreu após Lula citar, em seu discurso, a importância de mulheres em sua vida, especialmente suas esposas e sua mãe, dona Lindu.

“Quando eu perdi a Lourdes (da Silva, primeira esposa do presidente), eu fui casado por dois anos, casei em 1969 e ela morreu em 1971, no parto. Eu fiquei praticamente três anos indo no cemitério todo dia. Eu pensei que o mundo tinha acabado”, contou o presidnete.

“Com a Marisa, eu vivi 45 anos. Quando ela morreu, achei que o mundo tinha acabado. Eis que Deus é tão poderoso que me deu a Janjinja. Obrigado Janjinha, por você ter nascido e conhecido essa pérola de homem”, acrescentou.