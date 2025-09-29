Netanyahu faz ameaça sobre cessar-fogo: "Pode ser da maneira fácil ou da difícil"

"Nós estamos dando a todos a chance de fazer isso em paz, sem mais banho de sangue", declarou Netanyahu - (crédito: AFP)

Na Casa Branca, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, detalhou plano de cessar-fogo em Gaza e reiterou ameaças ao Hamas. Declaração ocorreu em coletiva nesta segunda-feira (29/9), após reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Nós estamos dando a todos a chance de fazer isso em paz, sem mais banho de sangue”, declarou. “Mas se o Hamas rejeitar o plano, ou supostamente aceitar e então fizer de tudo para acabar com ele, Israel vai acabar com o seu trabalho sozinho, isso pode ser feito da maneira fácil ou da difícil, mas será feito”.

O documento apresentado na coletiva prevê a libertação dos reféns que estão vivos e entrega dos corpos das vítimas em até 72h pelo Hamas. Cabe a Israel a retirada das tropas do território de Gaza em fases. Segundo Netanyahu, mesmo após o conflito, Israel deve ficar responsável pela segurança de Gaza e arredores por um período que ainda deve ser definido.

A retirada deve ser seguida de um grupo de transição chefiado por Trump. Segundo Netanyahu, o novo governo não deve ter a presença do Hamas ou mesmo da Palestina. “A autoridade palestina não pode ter um papel em Gaza sem passar por uma transformação radical e genuína”, alegou.

Segundo o primeiro-ministro, essa mudança incluiria “parar de pagar pessoas que matam, parar de ter livros na escola que pregam ódio aos judeus, parar com incitamento da mídia” e retirar processos contra Israel no Tribunal Penal Internacional. “A grande maioria dos israelenses não tem fé de que a autoridade palestina vai mudar seu DNA, por assim dizer”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Citando a Bíblia, ele afirmou que os inimigos de Israel “pagaram um preço”. “Aqueles que os abençoarem vão ser abençoados e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados”, declarou Netanyahu, que chamou a guerra em Gaza de maldição.

A chamada “Diretoria de Paz”, liderada por Trump, vai contar com especialistas palestinos e líderes de outros países, além do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. O plano de cessar-fogo deve ser aprovado pelo Hamas para entrar em vigor.