Acusado de matar a mulher morre minutos antes de receber a sentença

Um homem acusado de matar a mulher morreu em um tribunal no Texas, nos Estados Unidos, momentos antes de receber a sentença. James Anderson seria condenado a 35 anos de prisão pelo crime cometido em 2023, mas sofreu uma emergência médica na última sexta-feira (26/9). Um oficial de Justiça chegou a prestar os primeiros socorros, mas morreu no local.

Em nota, a administração do Condado de Harris afirmou que James compareceu ao tribunal para confessar o crime, os 35 anos de pena faziam parte de um acordo judicial. O réu chegou a ser preso, mas respondia em liberdade após pagar fiança de US$ 300 mil.

Informações preliminares apontam que o acusado ingeriu drogas enquanto aguardava a sentença, apontou o policial Alan Rosen. O episódio teria começado após James pedir um momento a sós. Ao retornar, ele teria cuspido em uma lixeira e, minutos depois, começou a vomitar. À emissora local KHOU 11, testemunhas informaram que o advogado do réu encontrou um saco com substância que acreditar ser metanfetamina em uma lixeira.

O Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris vai conduzir uma autópsia para determinar a causa da morte.

O crime

Em setembro de 2023, a polícia do condado foi acionada por meio de ligação pela vítima. Victoria Anderson, 34 anos, denunciou que o marido, o então professor de educação especial James Anderson, ameaçava atirar nela. Durante o diálogo, a atendente teria ouvido barulho de disparos.

Os agentes de segurança conseguiram convencer James a deixar que o filho, de três anos, saísse da residência, mas não se entregou. Foi necessário horas de conversas com as equipes de Negociação de Reféns para que o criminoso se entregasse. Ao entrar no local, a vítima estava inconsciente e foi declarada como morta pelos paramédicos. A criança não teve ferimentos.