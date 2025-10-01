Parte de parede de prédio desaba após explosão em Nova York

Prédio em Nova York tem parte da fachada comprometida após explosão em chaminé da caldeira - (crédito: Reproidução/X/@Mrgunsngear)

Um prédio de 20 andares em Nova York teve parte da fachada comprometida na manhã desta quarta-feira (1°/10). O Corpo de Bombeiros da cidade informou que a possível causa para a imensa abertura é uma explosão na chaminé que leva às caldeiras.

O edifício faz parte do Mitchel Houses, que é um complexo habitacional público feito para a moradia de famílias de baixa renda administrados pela New York City Housing Authority (NYCHA). Foram feitas buscas utilizando drones e cães farejadores para verificar se havia alguém nos escombros, mas ninguém se feriu.

As autoridades americanas classificaram a ocorrência como “emergência de grande porte”, optando por evacuar o prédio e cortar o fornecimento de gás. Já o Departamento de Gerenciamento de Emergências de Nova York (NYCEM) disponibilizou um abrigo temporário em um centro comunitário próximo, e providenciaram ônibus para o deslocamento dos moradores.

Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito de Nova York Eric Adams disse que as autoridades continuaram fornecendo informações, e chegou a solicitar para as pessoas evitarem a área pela própria segurança.

“Fui informado sobre a situação de emergência no Bronx. Estamos recebendo relatórios completos dos primeiros respondentes e continuaremos a fornecer atualizações”, escreveu o prefeito em uma postagem na rede social X.

Em entrevista ao portal de notícias americano The City, moradores descreveram o pânico durante a explosão. Segundo Jahmeik Garris, morador do 18º andar do prédio, a família dormia quando a namorada o acordou com gritos e ao olhar pela janela viu tijolos caindo.

O homem descreveu ter entrado em “modo de sobrevivência”, e só teve tempo de agarrar sua filha de um ano e correr escadas abaixo. Outros moradores do residencial relataram ter sentido forte cheiro de gás dias antes da explosão.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes