Ataque em sinagoga deixa feridos durante Yom Kippur, no Reino Unido

Quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (2/10) em um ataque com faca do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido.

A polícia disse que atirou contra o suspeito, mas não informou se ele sobreviveu. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, declarou à BBC que o "perigo imediato parece ter passado".

O caso ocorreu no Yom Kippur (Dia do perdão), o dia mais sagrado do calendário religioso judaico. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, convocou uma reunião de emergência.

"Fiquei chocado com o ataque à sinagoga em Crumpsall. O fato de isso ter acontecido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível. Meus pensamentos estão com os entes queridos de todos os afetados e meus agradecimentos aos serviços de emergência e a todos os socorristas", disse Keir.

