Nikolas Ferreira entra em campanha de Elon Musk contra Netflix

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nas redes sociais o cancelamento da assinatura da plataforma de streaming Netflix. O movimento faz parte de uma campanha criada pelo bilionário sul-africano Elon Musk contra a plataforma.
In Brazil, we canceled @netflix too. pic.twitter.com/alSHfnn9Ei— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 1, 2025
Na postagem do deputado é possível ver uma captura de tela que mostra o cancelamento da assinatura. Na legenda, Nikolas deixou a seguinte frase: “No Brasil, cancelamos (a) Netflix também”.
O Correio entrou em contato com a assessoria da Netflix no Brasil para comentar sobre o assunto. A equipe afirmou que não se pronunciará.
Musk anunciou apoio ao ex-cientista nuclear Matt Van Swol que também afirmou no X (antigo Twitter) ter deixado de assinar a Netflix. O motivo, segundo Swol, seria o fato da Netflix produzir conteúdos LGBT+ e ter funcionários que supostamente celebraram a morte do ativista de extrema direita Charlie Kirk.
“Cancelei minha inscrição na Netflix”, publicou o ex-cientista. “Se você emprega alguém que comemorou o assassinato de Charlie Kirk e empurra conteúdos pró-trans para minhas crianças, você nunca terá 10 centavos do meu dinheiro”, completou.
Musk também usou o X, rede social que é dono, para aderir à causa. O empresário e filantropo publicou uma imagem que faz alusão ao cavalo de troia, onde insinua que a Netflix distribui “conteúdo trans e woke” para as crianças. Ele também chegou a republicar postagens de inúmeras pessoas que também cancelaram as assinaturas, o que acabou dando força ao movimento.
Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes