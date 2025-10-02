Israel diz que brasileiros de flotilha estão 'seguros' e serão deportados

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou, nesta quinta-feira (2/10), que os integrantes da flotilha que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa. "Todos os passageiros estão seguros e com boa saúde", disse o órgão.

Leia também: Motta aciona Itamaraty após Israel deter deputada em flotilha para Gaza

As autoridades israelenses ainda associaram a Flotilha Global Sumud ao grupo extremista Hamas. O Ministério divulgou duas fotos dos integrantes da flotilha. O ativista brasiliense Thiago Ávila e a ambientalista sueca Greta Thunberg aparecem nos registros. Os barcos foram interceptadas por forças navais israelenses em águas internacionais.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

"Nenhum dos iates de provocação do Hamas e do Sumud conseguiu entrar em uma zona de combate ativa ou violar o bloqueio naval legal. Um último navio desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio também será impedida", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

The Hamas-Sumud provocation is over.



None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade.



All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

A Global Sumud Flotilla é composta por ativistas de diferentes países com o objetivo de levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. Em comunicado, o grupo classificou a interceptação como um “ataque ilegal contra ativistas desarmados” e pediu que governos e instituições internacionais pressionem por garantias de segurança das pessoas a bordo.

A delegação brasileira a bordo da Global Sumud Flotilla é composta por 17 integrantes:

Ariadne Catarina Cardoso Teles

Magno De Carvalho Costa

Luizianne De Oliveira Lins

Bruno Sperb Rocha

Mariana Conti Takahashi

Gabrielle Da Silva Tolotti

Miguel Bastos Viveiros de Castro

Giovanna Martins Vial

Mohamad Sami El Kadri

Hassan Massoud

Paulo Siqueira Costa

João Leonardo Cavalcanti Aguiar Costa

Nicolas Calabrese (cidadão argentino residente no Brasil)

Lisiane Proença Severo

Thiago de Ávila e Silva Oliveira

Lucas Farias Gusmão

Victor Nascimento Peixoto

Na quarta-feira (1º/10), o Itamaraty disse que acompanha com preocupação a interceptação pela marinha israelense de embarcações da Flotilha Global Sumud, que contam com presença de cidadãs e cidadãos brasileiros, incluindo parlamentares, como a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

Leia também: Deputados pedem ação urgente de Lula para salvar brasileiros em flotilha

Essa não é a primeira vez que Thiago Ávila e Greta Thunberg integram uma missão humanitária. Eles participaram da Flotilha da Liberdade em junho deste ano e foram deportados por Israel.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular